Abdullah Gül Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kuruluyor

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ), Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararları ile ’Teknoloji Geliştirme Bölgesi’ olarak (Teknopark) ilan edildi.

AGÜ Mimarsinan Kampüsü içerisinde ’Abdullah Gül Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi’ kurulması hakkında 2869 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi 27 Ağustos 2020 tarih ve sayılı Resmî Gazetede yayımlandı. Mimarsinan Kampüsü içerisinde yaklaşık 98 dönümlük alanda Abdullah Gül Üniversitesi, Kayseri Sanayi Odası, Kayseri Ticaret Odası, Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi ve Abdullah Gül Üniversitesini Destekleme Vakfı kurucu ortaklığıyla “Abdullah Gül Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi" (Teknopark) olarak hizmet vermeye başlayacak. Teknoloji Geliştirme Bölgesinin (TGB), 12 bin 700 metrekare kapalı alan ile araştırmacılara hizmet etmesi planlanıyor. Ayrıca, salt ofis hizmetleri sunmasından öte yaşam alanları, eğitim ve toplantı salonları, laboratuvarlar, prototipleme atölyeleri ile firmalara hizmet vermesi hedefleniyor. Sağlık, medikal, biyoteknoloji, ileri malzemeler, akılı sistemler, enerji, inovasyon ve girişimcilik alanlarında araştırmacılara hizmet vermesinin de planlandığı AGÜ Teknoloji Geliştirme Bölgesinin, araştırma ve laboratuvar altyapısının bölge sanayisinin ihtiyaçlarını %100 oranında karşılaması, yaşam alanları ve sosyal olanakların mimari ve çevresel açıdan 7/24 çalışmaya uygun olması hedefleniyor. Ayrıca markalaşma, uluslararasılaşma, dijitalleşme, pazarlama ve ticarileşme alanları başta olmak üzere firmalara sürdürülebilirliklerini sağlayacak eğitimleri vermesi, bünyesinde faaliyet gösterecek firmalara hibe ve yatırım almaları konusunda danışmanlık hizmetleri vermesi, firmalar arası iş birliğini ve Üniversite-Sanayi iş birliğini sağlamak amacıyla ortak projeler üreten firmalara, kira ve araştırma altyapısına indirimli erişim olanağı sağlaması, bünyesinde faaliyet gösterecek Start-Up firmalarının mikro yatırım desteği ve melek yatırımcı ağlarından destek almasını sağlaması, kuluçka hizmetleri vermesi ve bu kapsamda profesyonel hızlandırma programları organize ederek, mentör eşleştirmesini sağlaması da Teknoloji Geliştirme Bölgesinin hedefleri arasında yer alıyor.

Teknoloji Geliştirme Bölgesinin elde edeceği gelirinin de bünyesinde yer alan firmaların markalaşma, uluslararasılaşma, dijitalleşme, pazarlama ve ticarileşme kapasiteleri ve Ar-Ge alt yapılarını artırmalarına destek olunmasında kullanılması hedefleniyor.

