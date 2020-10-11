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Abdullah Karapıçak güven tazeledi

SAMSUN HABERLERİ  | 11.10.2020 15:18 | Son Güncelleme

MHP Samsun İl Başkanlığı 13.

MHP Samsun İl Başkanlığı 13. Olağan Kongresi’nde mevcut başkan Abdullah Karapıçak yeniden başkan seçildi.
Samsun Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Salonda gerçekleşen kongre 600 delegenin yoğun katılımıyla gerçekleşti. Tek adayla gidilen kongrede mevcut başkan Abdullah Karapıçak’ın yönetim kurulu listesi şu isimlerden oluştu: “Önder Subaş, Yunis Aksu, Hüseyin Kurt, Burhan Mucur, Osman Kandıra, Fatih Taslak, Ayhan Koçal, Bahattin Eker, Osman Teber, Yaşar Dursun, Harun Karapıçak, Ömer Latif Güneri, Nami Ciğer, Emre Sesli, Zekeriya Ulusoy, Sabri Coşkun, Abdullah Memiş, Tuğçe Karadeniz, Murat Önder, Levent Tanrıverdi, İlker Semiz, Recai Sağır, Oğuz Karlık, Muzaffer Aktürk”
Güven tazeleyen Abdullah Karapıçak, “2023 lider ülke Türkiye’sine gidecek kadrolar oluştu. İlçe kongrelerinde tek adaylı oldu. İlde tek adaylı oldu. Bizim artık mazeretimiz yok. Genel başkanımız bizlere ‘Siz istediğiniz yol arkadaşlarınızı seçin, biz onaylayalım. Onlar da kendi yönetimlerini yapsınlar, siz de kendi yönetimlerinizi yapın’ diyerek elimizi güçlendirdiler. Bugüne kadar hep sahadaydık, şimdi daha yenilenmiş daha heyecanlı daha güçlenmiş bir teşkilatla olacağız. Samsun’a hangi yatırımları yapabiliriz, ne gibi sorunları çözebiliriz, nasıl projeler üretebiliriz noktasında çalışacağız. Samsun’daki bütün muhtarlara bütün esnaflara bütün hanelere giderek Milliyetçi Hareket Partisi’nin gücünü hissettireceğiz, onlardan destek isteyeceğiz” dedi.
Kongreye katılan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Cumhur İttifakı olarak Türkiye’de en anlamlı en değerli çalışmalarımız çok iyi gidiyor. Özellikle MHP teşkilatlarımız, AK Parti teşkilatlarımız ittifakın belediye başkanları tam bir uyum içinde. Cumhur İttifakı’nın ülkemizin bugünkü konumunda ne kadar önemli olduğunu, gelecek noktasında, istikbal ve beka noktasında ne kadar önemli bir olgu olduğunu bu ittifakın ehemmiyetini bir kere daha hatırlatalım” diye konuştu.

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