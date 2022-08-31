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Abdullah Kiğılı'dan erkeklere yeni sezon smokin çözümü

31.08.2022 12:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ceket, papyon kuşak takımı, ata yaka gömlek, pantolon, rugan ayakkabı, kol düğmesi ve kemerden oluşan parçaların uyumunu yansıtan smokinler dikkati çekiyor

İSTANBUL (AA) - Abdullah Kiğılı Exclusive Cut; kutlama, davet ve özel günlerde tarzıyla öne çıkmak isteyen erkeklere smokinleriyle çözüm sunuyor.

Markadan yapılan açıklamaya göre, yeni sezonun öne çıkan moda trendlerine uygun tasarlanan smokinler, üstün kumaş kalitesi ve rahat kullanımıyla beylere ayrıcalık kazandırıyor.

Abdullah Kiğılı, yaz koleksiyonunun öne çıkan parçaları arasında yer alan smokinlerle en özel anlara eşlik ediyor. Zaman ve mekan fark etmeksizin beylerin şıklığını zirveye taşıyan smokinlerin kararlı duruşu, tasarıma yön veren çizgileriyle farkını ortaya koyuyor.

Ceket, papyon kuşak takımı, ata yaka gömlek, pantolon, rugan ayakkabı, kol düğmesi ve kemerden oluşan parçaların uyumunu yansıtan smokinler, beyleri özel günlerde şıklıkta zirveye taşıyor.

Kararlılığı öne çıkaran ceketler, özel yaka detayının çıkarılabilir özelliğiyle kullanım özgürlüğü sağlıyor. Gömlek ve pantolonda kullanılan kumaş yapısı ise en sıcak havalarda dahi terletmeyen özelliğiyle kullanıcı deneyimini yukarı taşıyor. Smokinlerin şal yaka detayı, erkeklerin fark yaratmasına fırsat tanırken ceketlerin günlük hayatta da casual tarzda kombin yapmaya uygun tasarımı da özgünlük tanıyor.

Tüm modelleri bir arada incelemek ve görmek isteyen müşteriler “Akıllı Alışveriş” uygulaması üzerinden 7/24 alışveriş yapabiliyor. abdullahkigili.com adresinden alınan ürünler, 24 saat içerisinde adrese teslim ediliyor, kargo ücreti de alınmıyor.

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abdullah kiğılı

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