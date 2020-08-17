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Abdullah Ören, İtfaiye kampanyasına 10 bin TL ile katıldı

KARABÜK HABERLERİ  | 17.08.2020 16:45 | Son Güncelleme

Uzun yıllardır Almanya’da ticaret yapan, gurbetçi Ramazan ve Şengül Ören çiftinin oğulları olan ve Türkiye’de de önemli yatırımları bulunan işadamı Abdullah Ören , Yenice Belediyesi İtfaiye Alım Kampanyasına 10 bin TL ile katıldı.Kısa adı MIC olan Modern Immobilien Center Şirketi’nin Yönetim Kurulu Başkanı olan Ören, aynı zamanda Türkiye için çok büyük önem arz eden Uluslararası Demokratlar Birliği ( UID ) Ekonomi Birim Başkanlığı görevini de başarı ile sürdürüyor.

Abdullah Ören, İtfaiye kampanyasına 10 bin TL ile katıldı

Uzun yıllardır Almanya’da ticaret yapan, gurbetçi Ramazan ve Şengül Ören çiftinin oğulları olan ve Türkiye’de de önemli yatırımları bulunan işadamı Abdullah Ören , Yenice Belediyesi İtfaiye Alım Kampanyasına 10 bin TL ile katıldı.
Kısa adı MIC olan Modern Immobilien Center Şirketi’nin Yönetim Kurulu Başkanı olan Ören, aynı zamanda Türkiye için çok büyük önem arz eden Uluslararası Demokratlar Birliği ( UID ) Ekonomi Birim Başkanlığı görevini de başarı ile sürdürüyor. İşadamı, Abdullah Ören , hayır severliği ile de tanınıyor.
Yenice Belediyesi’nin açmış olduğu İtfaiye Alım Kampanyası’na şu ana kadar en yüksek meblağ ile katılan Abdullah Ören , “ Yenice bizim, hepimizin. Böyle bir kampanyaya duyarsız kalamazdık. Bu tür kampanyaları desteklediğimiz gibi bu kampanyaya da MIC Şirket olarak 10 bin TL ile katıldık. Özellikle yurt dışındaki hemşehrilerimizi bu kampanyaya katılmaya davet ediyorum. Zira, yangının ne zaman nerede, hangi saatte olacağı belli olmaz. Bu kampanyaya önderlik eden başta İlçemiz Belediye Başkanı Zeki Çaylı bey olmak üzere herkesi kutluyorum “ dedi.

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