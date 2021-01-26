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Abdullah Şinoforoğlu Masa Tenisi turnuvasında ödüller sahiplerini buldu

26.01.2021 16:07 | Son Güncelleme:
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Menteşe Belediyesi’nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği Abdullah Şinoforoğlu Masa Tenisi Turnuvası’nda ödüller sahiplerini buldu.

Menteşe Belediyesi’nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği Abdullah Şinoforoğlu Masa Tenisi Turnuvası’nda ödüller sahiplerini buldu. Turnuvanın son gününde yapılan final karşılaşmasında Ahmet Niyazi Çağlar birinci, Ali Eralp ikinci, Recep Can Yılmaz üçüncü oldu.
Menteşe Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü iken, 2019 yılında geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden Abdullah Şinoforoğlu anısına düzenlenen Masa Tenisi Turnuvasının final müsabakası, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ile Başkan Yardımcısı Mehmet Güven arasında yapılan dostluk maçıyla başladı.
Masa tenisi turnuvası ile belediye personeli arasındaki arkadaşlık ve dostluk ilişkilerini arttırdıklarını belirten Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “Masa Tenisi sporu sosyal mesafe kuralı dikkate alındığında pandemi de yapılabilecek en ideal sporlardan biri. Bu nedenle turnuvamızı personelimizin katılımı ile gerçekleştirdik. Turnuvamızı 2019 yılında aramızdan ayrılarak bizleri derinden üzen belediyemizin Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü merhum Abdullah Şinoforoğlu anısına düzenliyoruz. Kendisi hem mesai arkadaşımız, hem de masa tenisi hakemiydi. Sporla iç içe yaşayan, sevdiğimiz bir arkadaşımızdı. O’nun anısını düzenlediğimiz masa tenisi turnuvası ile ismini yaşatıyoruz” dedi.

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