Abdurrahim Albayrak: 1 puan hiç yoktan iyidir

Abdurrahim Albayrak, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, şansız bir maç oynadıklarını vurgulayarak, "İlk 25 dakikada üç sakatlık yaşadık. Erken olan üç değişiklik hocanın elini kolunu bağladı. Allah'tan ikinci yarıda aynı şanssızlıklarımız devam etmedi. Bir puan aldık, hiç yoktan iyidir. Çok önemli maç öncesi yeni sakatlar verdik esas üzüntü yaşamamıza sebep olan odur." ifadelerini kullandı.
Şanssızlıkların milli takım arasından başladığını aktaran Albayrak, "Birkaç oyuncumuz milli takımdan sakat döndü. Sakatlarımıza bugün 3 oyuncu daha eklendi. Şanssız bir gündü. Futbol bu kazanabilirsin ya da kaybedebilirsin. Bugün aldığımız 1 puan da önemli. Bunu da unutmamak lazım." diye konuştu.
Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a tarihi fark
Selahattin Kınalı'dan Frey'in sözleri üzerine Fenerbahçelileri çıldırtan yorum: "At yalanı... inananı"
Fenerbahçe, Roma'da forma giyemeyen Rick Karsdorp'u istiyor!
Galatasaray'da sakatlık şoku!
Diego Souza: Vagner Love, kampta kadınla yakalandığı için kadro dışı kaldı
Başkandan Vagner Love'a şok küfür!
''Hristiyan olabilirim ama örnek aldığım tek insan Hz. Muhammed''
Dünyaca ünlü yıldızın babasına şok mesaj: Onu bu gece öldüreceğiz
Cenk Tosun'da son dakika gelişmesi!
Anthony Modeste Köln ile 3 aylık protokol imzaladı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum