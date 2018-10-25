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Abdurrahim Albayrak: 1 puana sevinmemiz lazım

GALATASARAY HABERLERİ  | 25.10.2018 01:03 | Son Güncelleme

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, takımdaki eksiklere rağmen Schalke 04 karşısında aldıkları 1 puana sevinmeleri gerektiklerini söyledi.

Abdurrahim Albayrak: 1 puana sevinmemiz lazım

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu üçüncü maçında Galatasaray sahasında karşılaştığı Alman ekibi Schalke 04 ile 0-0 beraber kaldı. Mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, “Bizim iddiamız yine devam ediyor. 1 puan aldık. Bence çok önemli 1 puan aldık. Bu kadar eksik kadroya rağmen 1 puan aldıysak bence başarıdır. Yapacak bir şey yoktur. Schalke’nin 5 puanı var, bizim de 4 puanımız var. Schalke’de de oynayacağız. İnşallah bu maçlarda biz bir beraberlik, bir galibiyet çıkardığımız takdirde gruptan çıkacağımıza inanıyoruz. Bugün hakikaten 1 puana sevinmemiz lazım. Gerçekten çok eksiğimiz vardı. Eksikliklerimize rağmen 1 puan aldıysak, demek ki iyi işler yapıyoruz” diye konuştu.

Sarı-kırmızılı taraftarlara da teşekkür eden Albayrak, "Muhteşem bir taraftarımız vardı. Her zaman olduğu gibi bugün de bizi yalnız bırakmadılar. İlgi çok büyüktü. Hiçbir boş yer kalmadı. Hepsine teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Abdurrahim Albayrak ayrıca İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne de güvenliklerini iyi sağladıkları için teşekkürlerini iletti.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray abdurrahim albayrak

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