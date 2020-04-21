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Abdurrahim Albayrak'a dolandırıcı şoku

GALATASARAY HABERLERİ  | 21.04.2020 19:42 | Son Güncelleme

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, telefonla arayan bir kişi tarafından 40 bin lira dolandırıldığı gerekçesiyle şikayetçi oldu.

Abdurrahim Albayrak'a dolandırıcı şoku

İş adamı Abdurrahim Albayrak, koronavirüse yakalanmasının ardından 3 haftalık tedavinin ardında taburcu oldu. Albayrak'ı geçtiğimiz hafta arayan bir dolandırıcı kendisini İstanbul'da bir ilçenin belediye başkanı olarak tanıttı.

Telefondaki dolandırıcı, Albayrak'a "Sen çok hayırlı bir adamsın. Cumhurbaşkanımızın çağrısına da cevap verdin. Burada yurtlarda kalan garibanlar var onlara erzak vereceğiz, paramız eksik kaldı, şu kadar bir parada sana yazıyorum " dedi.

Telefondaki kişinin sesini belediye başkanının sesine benzeten Albayrak, "Parayı gönderdikten sonra asistanım geldi. 'Fatura bilgilerini göndereceğim, telefonu kimse açmıyor' dedi. Aradım başkanı 'Parayı aldınız değil mi?' dedim, 'Yok' dedi, 'Abi ne diyorsun, dolandırıldık herhalde' dedim. Sonra İstanbul İl Emniyet Müdürümüz Mustafa Çalışkan'ı aradık o devreye girdi, sonra Bakırköy Başsavcımızı aradık. Ben emniyetimize güveniyorum en kısa sürede yakalanacaktır " diye konuştu.

Albayrak, "Biz parayı Güneşli'den yatırdık para Gebze'den çekilmiş. Bizden önce birçok vakıfta o hesaba para yatırmış, insanlar dikkatli olmalı" dedi.

2014'TE DE DOLANDIRILMIŞTI

Hatırlanacağı gibi 2014 yılında kendisini Rize Valisi olarak tanıtan bir hırsız, kanser hastası bir kız için yardım topladıklarını söyleyerek, Albayrak'tan 10 bin lira almıştı.


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Galatasaray abdurrahim albayrak koronavirüs dolandırıldı

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