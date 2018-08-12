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Abdurrahim Albayrak: Allah'ın cezası Trump bizi mahvetti

GALATASARAY HABERLERİ  | 12.08.2018 13:19 | Son Güncelleme

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Konya'daki Süper Kupa maçından Bafetimbi Gomis'in durumuna, Donald Trump'tan transfere kadar birçok konuda önemli açıklamalar yaptı.

Abdurrahim Albayrak: Allah'ın cezası Trump bizi mahvetti

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, CNN Türk'te yayınlanan programda transfer açıklamalarında bulundu.

İşte Abdurrahim Albayrak'ın açıklamaları;

"Konya'daki stadın bakımını Konya Büyükşehir Belediyesi'ne devretmişler. Güneşten ve sıcaktan zemin bozulmuş. Ankara'da da daha kötü bir zemin vardı. Bizde ve Ankaragücü'nde sakatlık olmaması sevindirici."

HEM SATACAĞIZ HEM ALACAĞIZ
Taraftarlarımız sabırlı olsun. Önümüzde daha çok uzun bir süre var. Bu süre içerisinde hem oyuncu satacağız, hem alacağız.

GOMIS'TE SORUN YOK
Gomis'te bir sorun yoktur. Çok değerli ve kaliteli bir futbolcumuzdur. Ondan en iyi şekilde yararlanmak istiyoruz. Geçen sene bize çok büyük katkılar verdi. Bu sene de biraz formsuz. Gün geçtikçe formunu yakalayacağına inanıyorum. Hoca ne zaman hazır görürse formayı verir.

TRUMP BİZİ MAHVETTİ
Amerika'da bir adam var ya... Allah kahresiz, bizi mahvetti. Trump'tan bahsediyorum. Allah'ın cezası bizi mahvetti.

KULÜPLER ALMAYA YANAŞMIYOR
Bütün kulüpler oyuncu satmak için çaba sarfedecek. Kolay satamıyoruz. Zamanında çok büyük paralar verilmiş. Satmaya kalktığımızda, vereceğimiz kulüpler bu paraların verilmesine yanaşmıyor. Böyle olunca da oyuncuyu elden çıkaramıyorsunuz. İnşallah bütün kulüpler bu sıkıntıdan kurtulur.

DENAYER SORUSUNA YANIT
İsim veremem ama başkan, yönetim ve hocayla beraber çok titiz bir çalışma içerisindeyiz. Artık cicim ayları geçti. Hesabımızı çok iyi yapacağız. Bir lira fazla verecek paramız yok. Mutlaka transfer yapacağız. Sabahtan akşama kadar futbolcuların maçlarını izliyoruz. Bakmadan, etmeden oyuncu alma dönemi geçmiştir. Bu, büyün kulüpler için geçerlidir.

DAHA İYİ DEĞERLENDİRİRİZ
Daha sezon başı, zemini de gördünüz. Kendi sahamızda iyi bir zeminde oynayacağız. O zaman Galatasaray'ı daha iyi değerlendirebiliriz. Eksiklerimiz var ancak ayın sonuna kadar gidermeye çalışacağız. Taraftarlarımız bunu bilsin.

FEGHOULI, BELHANDA, GOMIS'İN 11'DE OLMAMASI
Hocanın takdiridir. Kimsenin bu konuda söz söyleme hakkı yoktur. Hocanın iradesinde bir konudur.

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Allah'ın sopası yok yediklerinize sayın sayın albayrak
seni turump mı mahvetti 2002 den beri yonetenmı bir ülkenin ekonomisi twetle yıkılırmı o yonettığınız gs abd mı batırdı becerıksızlıklerinizmi
Kadronun cogu yabanci. Yabanci futbolcu sozlesmesini odemekten stadiniza bile bakamiyorsunuz. Ne yetenekli Türk futbolcularimiz var. Sahip cıkın. Akliniz basiniza Türk Lirasinin deger kaybettigi zaman gelmis olmasi ne kadar aptal oldugunuzu gosteriyor. Tum Turkiye Lig takimlari icin soyluyorum.
Evet de yıllardır yapılan ve devam eden yanlışlar da zararı daha da büyütmedi mi
Hala anlamıyorsunuz dolar değer kazanmadı senin paranın değeri düştü afrikadaki ruanda parasının karşısında bile değer kaybetti sen kendi yöneticilerine bak
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