Abdurrahim Albayrak: Allah'ın cezası Trump bizi mahvetti

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, CNN Türk'te yayınlanan programda transfer açıklamalarında bulundu.

İşte Abdurrahim Albayrak'ın açıklamaları;

"Konya'daki stadın bakımını Konya Büyükşehir Belediyesi'ne devretmişler. Güneşten ve sıcaktan zemin bozulmuş. Ankara'da da daha kötü bir zemin vardı. Bizde ve Ankaragücü'nde sakatlık olmaması sevindirici."

HEM SATACAĞIZ HEM ALACAĞIZ

Taraftarlarımız sabırlı olsun. Önümüzde daha çok uzun bir süre var. Bu süre içerisinde hem oyuncu satacağız, hem alacağız.

GOMIS'TE SORUN YOK

Gomis'te bir sorun yoktur. Çok değerli ve kaliteli bir futbolcumuzdur. Ondan en iyi şekilde yararlanmak istiyoruz. Geçen sene bize çok büyük katkılar verdi. Bu sene de biraz formsuz. Gün geçtikçe formunu yakalayacağına inanıyorum. Hoca ne zaman hazır görürse formayı verir.

TRUMP BİZİ MAHVETTİ

Amerika'da bir adam var ya... Allah kahresiz, bizi mahvetti. Trump'tan bahsediyorum. Allah'ın cezası bizi mahvetti.

KULÜPLER ALMAYA YANAŞMIYOR

Bütün kulüpler oyuncu satmak için çaba sarfedecek. Kolay satamıyoruz. Zamanında çok büyük paralar verilmiş. Satmaya kalktığımızda, vereceğimiz kulüpler bu paraların verilmesine yanaşmıyor. Böyle olunca da oyuncuyu elden çıkaramıyorsunuz. İnşallah bütün kulüpler bu sıkıntıdan kurtulur.