SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Abdurrahim Albayrak: "Böylesini ilk kez gördüm"

Abdurrahim Albayrak: "Böylesini ilk kez gördüm"

GALATASARAY HABERLERİ  | 24.02.2020 00:26 | Son Güncelleme

Galatasaray Başkan Yardımcısı Abdurrahim Albayrak, Fenerbahçe galibiyeti sonrasında konuştu.

Abdurrahim Albayrak: "Böylesini ilk kez gördüm"

Galatasaray Başkan Yardımcısı Abdurrahim Albayrak, Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 mağlup ederek 20 yıllık galibiyet özlemini sonlandırdıkları maçın ardından konuştu.

Takımı Zorlu'da özel olarak hazırladıklarını kaydeden Albayrak, "Alışılmışın dışında bir hazırlık dönemi geçirdik, ilk kez yaptık. Son cumartesi ve pazar günü, takımı Zorlu'ya, otele götürdük, değişiklik olsun dedik. Yıllardır yöneticilik yapıyorum, böyle bir hazırlanma dönemi olmadı." dedi.

"BÖYLESİNİ İLK KEZ GÖRDÜM"

Fatih Terim'in oyuncuları özel olarak hazırladığını vurgulayan yönetici, "Fatih hocaya, ekibiyle teşekkür ediyorum. Böylesini ilk kez gördüm, tüm oyunculara liste verdi, teker teker neleri oynayacağını yazdı, hem Türkçe, hem İngilizce, hem Portekizce..." ifadelerini kullandı.

Çok ezici bir oyun oynadıklarını kaydeden idareci, "Kadıköy'de 30. dakikada 3-0, 4-0 olabilirdi ama olmadı. 20 yıldır şanssızlıkları yenemiyorduk, yüce Allahıma şükürler olsun, yendik. Derbiler ilk değil, son da değil. Sakin olmamız lazım, 2. yarıda 6'da 6 yaptık, iyi bir ekip olduk, Galatasaray'ı uzun yıllar başarıya götürebilecek bir ekibe ulaştık.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERDefne Samyeli kameramanın ayağını ezdiDefne Samyeli kameramanın ayağını ezdi
F.Bahçeli ve G.saraylı taraftarlar birbirine girdi!F.Bahçeli ve G.saraylı taraftarlar birbirine girdi!
En güzel Beşiktaş sözleriEn güzel Beşiktaş sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray abdurrahim albayrak açıklama Fenerbahçe derbi

En Çok Okunan Haberler

Aleyna'nın annesi Akalın'a 'teyze' deyince...

Aleyna'nın annesi Akalın'a 'teyze' deyince...

'Aynada kendini görmelisin'

'Aynada kendini görmelisin'

G.Saray 20 yıl sonra Kadıköy'de galip!

G.Saray 20 yıl sonra Kadıköy'de galip!

F.bahçe'den Ersun Yanal açıklaması!

F.bahçe'den Ersun Yanal açıklaması!

Belhanda'dan maç sonu flaş hareket!

Belhanda'dan maç sonu flaş hareket!

Fatih Terim'den flaş derbi açıklaması!

Fatih Terim'den flaş derbi açıklaması!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

G.Saray'a flaş transfer müjdesi!

G.Saray'a flaş transfer müjdesi!

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

En güzel Galatasaray marşlarının sözleri

En güzel Galatasaray marşlarının sözleri

En güzel Galatasaray sözleri

En güzel Galatasaray sözleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Abdurrahim Albayrak: "Böylesini ilk kez gördüm"

''Böylesini ilk kez gördüm''

20 yıl sonra Kadıköy'de gelen galibiyet coşkusu!

20 yıl sonra Kadıköy'de gelen galibiyet coşkusu!

Fenerbahçe - Galatasaray taraftarları arasında kavga çıktı

F.Bahçeli ve G.saraylı taraftarlar birbirine girdi!

Galatasaray’a şampiyon gibi karşılama

Galatasaray’a şampiyon gibi karşılama

Mustafa Cengiz: "Bu galibiyet okullarda ders diye okutulsun"

''Bu galibiyet ders diye okutulsun''

Belhanda'dan Fenerbahçe maçı sonu flaş hareket! "Fener ağlama"

Belhanda'dan maç sonu flaş hareket!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.