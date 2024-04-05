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Abdurrahim Albayrak, Erden Timur, Fırat Devlioğlu... Galatasaray'da başkan Dursun Özbek'in listesi şekilleniyor

05.04.2024 17:20
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Galatasaray'da Mayıs ayında yapılacak seçim öncesi kulisler yine hareketlendi. Başkan Dursun Özbek yeniden başkanlığa adaylığını koyacak. Erden Timur'un da başkanlık konusunda adaylık için çalışmalara başlayacağı iddia edilmişti. Dursun Özbek'in listesi şekillendi.

Abdurrahim Albayrak, Erden Timur, Fırat Devlioğlu... Galatasaray'da başkan Dursun Özbek'in listesi şekilleniyor

Galatasaray taraftarını heyecanlandıran paylaşım Sava Paşa isimli kullanıcıdan geldi. Erden Timur ve Abdurrahim Albayrak'ın yanı sıra Fırat Develioğlu'nun da Dursun Özbek'in listesinden seçime gireceği iddia edildi.

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Ayrıca İbrahim Hatipoğlu ismi de listedeki dikkat çeken kişiler arasındaydı.

DURSUN ÖZBEK'İN LİSTESİ ŞEKİLLENİYOR!

Mevcut yönetimde yer alan Erden Timur'un Dursun Özbek ile yola devam edeceği iddia edildi. Ayrıca GSYİAD Başkanı İbrahim Hatipoğlu, Abdurrahim Albayrak, Fırat Develioğlu, Fırat İşbecer gibi kişilerin de listede olması muhtemel.

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