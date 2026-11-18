Rusya ile Venezuela arasında oynanan hazırlık karşılaşmasında rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kalan ve kısa süreli bir sakatlık yaşayan Galatasaray'ın genç 10 numarası Aleksey Batrakov'dan iyi haber geldi.

"SAKATLIĞIM CİDDİ DEĞİL"

Karşılaşmanın ardından Rus Haber Ajansı TASS'a konuşan 21 yaşındaki futbolcu, sağlık durumu hakkındaki endişelere son noktayı koydu. Batrakov, sakatlığının ciddiyetini soran muhabire "Her şey harika, ciddi değil, her şey yolunda. Bu milli takım kampı da milli takımdaki bu yıl da çok iyi geçti" sözleriyle yanıt vererek herhangi bir risk bulunmadığını belirtti.

KRASNODAR'DA UÇUŞLAR DURDURULDU, DÖNÜŞ RİSKTE

Sağlık durumu iyi olan genç yıldızın İstanbul'a dönüşü ise bölgesel güvenlik önlemleri nedeniyle sekteye uğradı. Krasnodar şehrinde oynanan mücadelenin ardından, Ukrayna savaşı ve güvenlik gerekçeleriyle hava yolu uçuşlarının durdurulduğu öğrenildi.

Uçuşların en kısa sürede başlamaması durumunda Rusya Milli Takımı'nda yer alan oyuncuların kara yoluyla veya trenle başka bir şehre geçerek oradan seyahat etmelerinin planlandığı ifade edildi. Galatasaray teknik heyeti ve sağlık ekibi, oyuncunun İstanbul'a varış sürecini yakından takip ediyor.