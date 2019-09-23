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Abdurrahim Albayrak: Fatih hoca kendisi nasıl isterse öyle bir kadro çıkartır

GALATASARAY HABERLERİ  | 23.09.2019 08:49 | Son Güncelleme

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, 1-1 biten Yeni Malatyaspor maçı için "5 yüzde yüz gol pozisyonu ve kaçırdığımız goller. Yapacak bir şey yok" dedi. Albayrak, kadrodaki rotasyonla ilglili olarak ise "Fatih hoca kendisi nasıl bir kadro isterse öyle bir kadro çıkartır" ifadesini kullandı.

Abdurrahim Albayrak: Fatih hoca kendisi nasıl isterse öyle bir kadro çıkartır

Abdurrahim Albayrak, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, maçı farklı kazanabilecekleri pozisyonları bulduklarını ancak bunları değerlendiremediklerini söyledi.

Ligin başında olduklarını ve bu maçın telafisinin olduğunu belirten Albayrak, şunları kaydetti:

"Aslında çok farklı kazanabileceğimiz bir maç, 5 yüzde yüz gol pozisyonu ve kaçırdığımız goller. Yapacak bir şey yok, ligin başı ve deplasmanda bir puan aldık, önümüze bakacağız. Gönül isterdi ki Malatya'da galip gelelim. Galip geleceğimiz pozisyonları yakaladık, maalesef son dakikada yediğimiz gol 2 puanımıza mal oldu. Üzgünüz ama bunların telafisi vardır."

"FATİH HOCA NASIL İSTERSE ÖYLE KADRO ÇIKARTIR"
Gazetecilerin kadroda rotasyona gidilmesini sorması üzerine Albayrak, "Onların kararını hocamız verir. Fatih hoca kendisi nasıl bir kadro isterse öyle bir kadro çıkartır. Çünkü tasarruf yapmak zorunda hocamız doğal olarak. Önümüzdeki hafta cumartesi günü derbi yani Fenerbahçe maçımız var. Ardından salı günü Şampiyonlar Ligi maçımız var. Hocanın bunları düşünerek muhakkak tedbir alması gerekiyordu. Doğrusunu da yaptı hocamız. Saygı duymak lazım" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE DERBİSİ
Abdurrahim Albayrak, gelecek hafta oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisine ilişkin şunları ifade etti:

"Derbilerde maç oynanmadan bir şey söyleyemezsiniz. Çünkü 90 dakika oynayacaksınız, ondan sonra konuşacaksınız. Önümüzde zor bir derbi var. Taraftarımıza güveniyorum. 55 bin taraftarımız olacak. Güzel ve dostça bir maç olmasını diliyorum. Her iki tarafa da başarılar diliyorum."

"TALEP GELSİN, SONRA KONUŞALIM"
Bir gazetecinin "Derbide Fenerbahçe yönetimine loca verecek misiniz?" sorusuna ise Albayrak, "Şu anda bir şey olmadan boş konuşmanın anlamı yok. Öyle bir talep gelsin ondan sonra konuşalım" cevabını verdi.

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