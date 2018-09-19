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Abdurrahim Albayrak: Forvet transferi yapamadığımız için taraftarlarımızdan özür diliyorum

GALATASARAY HABERLERİ  | 19.09.2018 00:58 | Son Güncelleme

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, "Taraftarlarımızın hepsinden özür diliyorum. 1 değil, 2 transfer yapacağız dedik ama o günkü şartlar kesinlikle öyleydi. Ama sonra baktık ki evdeki hesap çarşıya uymadı” dedi.

Abdurrahim Albayrak: Forvet transferi yapamadığımız için taraftarlarımızdan özür diliyorum

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçında evinde Lokomotiv Moskova’yı 3-0 mağlup etti. Mücadele sonrasında Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Karşılaşmaya çok iyi hazırlandıklarını belirten Albayrak, “Dün antrenmandaydık, sürprizlerimiz olacak demiştim. Sürprizlerimizden bir tanesi de bu. Lokomotiv Moskova’yı kendi evimizde muhteşem taraftarımızla 3-0 kazanarak iyi bir başlangıç yaptık. Rakiplerimiz de berabere kaldı. Biz ilk maçta 3 puanla başladık. Bundan sonraki maçlarımıza bakacağız. İyi bir avantaj” diye konuştu.

“Taraftarlarımızdan hepsinden özür diliyorum”

Forvet konusunda transfer yapılmadığı için gelen eleştirilere rağmen takımın gol attığının hatırlatılması üzerine Abdurrahim Albayrak, “Taraftar her zaman haklıdır. Sevgili taraftarlarımızın hepsinden özür diliyorum. 1 değil, 2 transfer yapacağız dedik ama o günkü şartlar kesinlikle öyleydi. Ama sonra baktık ki evdeki hesap çarşıya uymadı. Alacağımız futbolcunun ileride bizi 25 milyon Euro ceza ile karşı karşıya bırakacağı için Galatasaray olarak bu riske giremezdik. Taraftarlarımızdan özür dilerim. Aslında yanıltmadık ama yanıltmış gibi olduk. Beklentisi 100’de 100 transferdi ama olmadı. İnşallah ocak ayında yapacağız. Hocamızla da konuştuk” açıklamasında bulundu.

“Yarın sabah Ankara’ya Cumhurbaşkanıma gideceğiz”

Teknik Direktör Fatih Terim ile hayallerinin hiç değişmediğini hatırlatan Albayarak, “Bizim hocayla hayallerimiz aynıdır, hiç değişmez. Bizim hayallerimiz hep büyüktür. Türk futbolu için, Türkiye için, Galatasaray için inşallah güzel şeyler yapacağız. Buna emin olabilirsiniz. Dün akşam saat 1 buçuktu. Sabah 5 buçukta kalktım. Sabah 9’da Galatasaray ile ilgili toplantılar vardı. Yarın sabah Ankara’ya Cumhurbaşkanıma gideceğiz. Cumhurbaşkanımıza da futbolcularımızdan birinin formasını götüreceğiz” şeklinde konuştu.

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