Mbappe, Barcola, Rabiot... Millilerde Berke Özer hepsini çıkardı!

Fransa'nın etkili hücumlarına karşı kalesini başarıyla savunan Berke Özer, karşılaşmanın ilk bölümünde takımını ayakta tuttu. Genç file bekçisi, yıldız futbolcuların şutlarına geçit vermedi.

RABIOT'NUN ŞUTUNDA GOLE İZİN VERMEDİ

Karşılaşmanın 5. dakikasında Rabiot, Berke Özer'in bir anlık dalgınlığını fark ederek kaleyi yokladı. Ancak milli kaleci, bu pozisyonda gole izin vermedi ve tehlikeyi savuşturdu.

MBAPPE'YE İKİ KEZ GEÇİT VERMEDİ

Fransa'nın yıldız futbolcusu Kylian Mbappe, 8. dakikada kaleyi yokladı. Berke Özer, bu şutta da başarılı bir kurtarışa imza attı.

Dakikalar 33'ü gösterdiğinde Mbappe bir kez daha Berke ile karşı karşıya kaldı. Milli kaleci, yıldız oyuncunun şutunu çıkararak takımını önemli bir tehlikeden kurtardı.

YİNE BERKE!

Karşılaşmanın 38. dakikasında Bradley Barcola, ceza sahası dışından köşeye doğru etkili bir şut gönderdi. Berke Özer, bu pozisyonda da başarılı bir uzanışla topu çıkardı ve Fransa'ya gol izni vermedi. Milli kaleci, ilk yarıda yaptığı kurtarışlarla adeta devleşti.

İLK 40 DAKİKADA 5 KURTARIŞ!

Berke Özer, karşılaşmanın ilk 35 dakikalık bölümünde ikisi karşı karşıya pozisyonlarda olmak üzere toplam 5 kurtarış yaptı. Milli kalecinin performansı, Fransa'nın baskılı oyununa karşı A Milli Takım'ın en dikkat çeken detaylarından biri oldu.