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Abdurrahim Albayrak'ı dolandıran isimden biri tutuklandı

GALATASARAY HABERLERİ  | 29.04.2020 14:39 | Son Güncelleme

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ı dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı.

Abdurrahim Albayrak'ın dolandırılmasıyla ilgili yakalanan iki şüpheliden biri tutuklandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Albayrak'ın, kendisini bir ilçenin belediye başkanı olarak tanıtarak arayan ve koronavirüs salgını nedeniyle yardım topladığını iddia eden kişi tarafından 40 bin lira dolandırıldığı gerekçesiyle yaptığı suç duyurusu üzerine çalışma başlattı.

Havale edilen paranın Abdulvahap B. tarafından bir bankanın Gebze şubesinden çekildiğini tespit eden polis ekipleri, şüpheliyi Darıca'da gözaltına aldı. Alınan ifadeler ve elde edilen deliller neticesinde çalışmalarını sürdüren ekipler, Albayrak'ı telefonla arayarak dolandırdığı öne sürülen Fatih Y'yi de Bağcılar'da yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Abdulvahap B. tutuklanırken, Fatih Y. hakkında ise ev hapsi kararı verildi.

(AA)

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
dolandırılan ünlü olunca failler bulunuo hey adaletinü sevdiğimin Türkiyesi
son yıllarda bu telefon ve internet dolandırıcılıkları İNANILMAZ oranda arttı. adamlar ceza almayacaklarını bildikleri için hiç korkmuyorlar. dolandırılan vatandaş şikayet etmeye korkuyor. adalet sistemi gerçekten berbat halde...
apo kendine gel yakışıyornu sana
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