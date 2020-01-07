Abdurrahim Albayrak, 'Monacospor' dedi, sosyal medya yıkıldı

Henry Onyekuru'nun Galatasaray'a dönmesinin ardından Nijeryalı yıldızı önce alnından öpen Abdurrahim Albayrak, ardından transfer hakkında konuşurken, "Sevgili dostum Monacospor'un sportif direktörüne çok teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.
Bu açıklamanın ardından 'Monacospor' sözü sosyal medyada kısa süre içinde birçok hesaptan paylaşıldı.
Galatasaray ile Monaco arasında sezon başında yapılan Radamel Falcao transferinde de Abdurrahim Albayrak, Monaco Sportif Direktörü Oleg Petrov hakkında konuşmuştu. Albayrak, Petrov için o zamanlar "Aramız çok iyi" açıklamasını yapmıştı.
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