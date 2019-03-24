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Abdurrahim Albayrak'tan ilk tepki: Hak etmedik

GALATASARAY HABERLERİ  | 24.03.2019 07:16 | Son Güncelleme

Abdurrahim Albayrak, yönetimin yönetsel olarak ibra edilmeme kararı hakkında sosyal medyadan paylaşım yaptı.

Abdurrahim Albayrak'tan ilk tepki: Hak etmedik

Galatasaray'da Genel Kurul tarafından yönetsel olarak ibra edilmeyen Mustafa Cengiz yönetiminden ilk tepki Abdurrahim Albayrak'tan geldi.

Abdurrahim Albayrak, ibra edilmeme kararının ardından sonra sosyal medya hesabından flaş bir paylaşımda bulundu.
Albayrak paylaşımında, "Bunu hak etmedik" ifadesi yer aldı.


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