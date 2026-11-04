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Arda Güler ve Alex de Souza'dan Emre Belözoğlu'na destek!

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun yeniden göreve gelmesiyle birlikte camiada yeni bir dönem başladı. Belözoğlu'nun ilk teknik direktörlük döneminde A takıma kazandırılmasına katkı sağladığı Arda Güler ile kulübün efsane isimlerinden Alex de Souza'nın mesajları dikkat çekti.

Arda Güler ve Alex de Souza'dan Emre Belözoğlu'na destek!
Burak Kavuncu

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlük görevine getirilmesi futbol dünyasında yankı uyandırdı. Sarı-lacivertli kulübün iki önemli ismi Arda Güler ve Alex de Souza, yeni teknik direktöre başarı dileklerini iletti.

ARDA GÜLER'DEN ESKİ HOCASINA BAŞARI MESAJI!

Arda Güler ve Alex de Souza dan Emre Belözoğlu na destek! 1

Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'deki yeni görevine ilişkin paylaşımına yorum yaptı. Genç yıldız, eski hocasına, "Yolunuz açık olsun hocam" sözleriyle başarı dileğinde bulundu.

Arda Güler ve Alex de Souza dan Emre Belözoğlu na destek! 2

Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'deki ilk döneminde Arda Güler'in A takıma yükselmesinde rol oynayan isimlerden biri olarak öne çıkmıştı.

ALEX DE SOUZA'DAN "BAŞARILAR EMRE!" YORUMU

Arda Güler ve Alex de Souza dan Emre Belözoğlu na destek! 3

Fenerbahçe'nin efsane kaptanı Alex de Souza da kulübün Emre Belözoğlu'nu teknik direktör olarak duyurduğu paylaşımı kayıtsız kalmadı. Brezilyalı futbol adamı, söz konusu paylaşımın altına "Başarılar Emre!!!" yorumunu bıraktı.

Arda Güler ve Alex de Souza dan Emre Belözoğlu na destek! 4

Alex'in bu mesajı kısa sürede sarı-lacivertli taraftarların yoğun ilgisini gördü ve binlerce beğeni aldı. Böylece Emre Belözoğlu'na Fenerbahçe'nin geçmişinden iki önemli isimden destek gelmiş oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Alex de Souza Emre Belözoğlu Arda Güler fenerbahçe real madrid
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