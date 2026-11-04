Arda Güler ve Alex de Souza'dan Emre Belözoğlu'na destek!

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlük görevine getirilmesi futbol dünyasında yankı uyandırdı. Sarı-lacivertli kulübün iki önemli ismi Arda Güler ve Alex de Souza, yeni teknik direktöre başarı dileklerini iletti.

ARDA GÜLER'DEN ESKİ HOCASINA BAŞARI MESAJI!

Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'deki yeni görevine ilişkin paylaşımına yorum yaptı. Genç yıldız, eski hocasına, "Yolunuz açık olsun hocam" sözleriyle başarı dileğinde bulundu.

Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'deki ilk döneminde Arda Güler'in A takıma yükselmesinde rol oynayan isimlerden biri olarak öne çıkmıştı.

ALEX DE SOUZA'DAN "BAŞARILAR EMRE!" YORUMU

Fenerbahçe'nin efsane kaptanı Alex de Souza da kulübün Emre Belözoğlu'nu teknik direktör olarak duyurduğu paylaşımı kayıtsız kalmadı. Brezilyalı futbol adamı, söz konusu paylaşımın altına "Başarılar Emre!!!" yorumunu bıraktı.

Alex'in bu mesajı kısa sürede sarı-lacivertli taraftarların yoğun ilgisini gördü ve binlerce beğeni aldı. Böylece Emre Belözoğlu'na Fenerbahçe'nin geçmişinden iki önemli isimden destek gelmiş oldu.