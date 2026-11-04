Arda Turan ve Emre Belözoğlu tarihe geçecek! Şampiyonlar Ligi'nde bir ilk yaşanacak

Şampiyonlar Ligi'nde Shakhtar Donetsk ile Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirecek mücadele, Türk futbolu adına tarihi bir anlam taşıyor. Arda Turan ve Emre Belözoğlu, Stamford Bridge'de oynanacak karşılaşmayla Devler Ligi'nde unutulmayacak bir ilke imza atacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE BİR İLK YAŞANACAK!

Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk ile Emre Belözoğlu yönetimindeki Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında kozlarını paylaşacak. İki Türk teknik adamın karşılaşacağı mücadele, Şampiyonlar Ligi tarihinde iki Türk teknik direktörün rakip olacağı ilk maç olarak kayıtlara geçecek.

25 Kasım Çarşamba günü oynanacak karşılaşma, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Stamford Bridge Stadı'nda gerçekleştirilecek. Mücadelenin başlama saati ise 23.00 olacak.

ARDA TURAN: "HAYATIMIN EN GÜZEL ANILARINDAN BİRİ OLACAK"

Sporting Lizbon karşısında alınan mağlubiyetin ardından Fenerbahçe maçı hakkında konuşan Arda Turan, Emre Belözoğlu ile rakip olmanın kendisi için çok özel olduğunu vurguladı.

Emre Belözoğlu ile geçmişte takım arkadaşlığı ve ağabey-kardeş ilişkisi yaşadıklarını belirten Turan, Fenerbahçe'ye karşı rekabet etmenin çocukluğundan beri kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını ifade etti.

Deneyimli teknik adam, karşılaşmanın sonucu ne olursa olsun bu maçın hayatındaki en güzel anılardan biri olarak kalacağını söyledi.

"TECRÜBELERİYLE YARIŞAMAYIZ"

Fenerbahçe'ye büyük saygı duyduklarını dile getiren Arda Turan, sarı-lacivertli takımın tecrübeli futbolcularına dikkat çekti. Shakhtar'ın genç oyuncularıyla mücadele edeceğini belirten Turan, "Fenerbahçe'nin çok tecrübeli, iyi oyuncuları var. Tecrübeleriyle yarışamayız. Belki gençliğimizle onlara karşı koymaya çalışacağız. Muhtemelen onlar burada daha fazla ev sahibi olacaklar. Bizim için zor olacak" ifadelerini kullandı.

YILLAR ÖNCE AYNI FORMAYI GİYDİLER!

Arda Turan ve Emre Belözoğlu'nun yolları yalnızca A Milli Takım'da kesişmedi. İki futbolcu, 2012 yılında Atletico Madrid'de de birlikte forma giydi.

Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'den Atletico Madrid'e transfer olmasıyla başlayan takım arkadaşlıkları yaklaşık altı ay sürdü. İkilinin birlikte yaşadığı en önemli başarı ise 2012 yılında Chelsea'yi 4-1 mağlup ederek kazandıkları UEFA Süper Kupa oldu.

İspanyol basını, Atletico Madrid'de birlikte oynayan iki Türk futbolcuya o dönemde "Türk Kardeşler" lakabını vermişti.

EURO 2008'DE DE BİRLİKTE MÜCADELE ETTİLER

Arda Turan ve Emre Belözoğlu, A Milli Futbol Takımı'nda da uzun yıllar aynı formayı terletti. İki yıldız, Türkiye'nin 2008 Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale yükseldiği tarihi kadroda da yer aldı.

Yıllar boyunca milli takımda ve Atletico Madrid'de birlikte mücadele eden iki isim, bu kez teknik direktör olarak karşı karşıya gelecek. Stamford Bridge'deki mücadele, Türk futbolu adına Şampiyonlar Ligi tarihine geçecek.