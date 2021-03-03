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Abdurrahim Albayrak'tan olay sözler: Ömür boyu men etsinler beni!

03.03.2021 21:40 | Son Güncelleme:
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Abdurrahim Albayrak'tan olay sözler: Ömür boyu men etsinler beni!

Süper Lig'in 28. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Galatasaray'ı 2-1 yendi. Maç sonunda Galatasaray yöneticisi Abdurrahim Albayrak adeta ateş püskürdü.

Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, Ankaragücü'ne 2-1 yenildikleri maçın ardından büyük tepki gösterdi.

Albayrak "Yeter be. Ömür boyu men etsinler de ben de bırakayım artık. Kime hizmet ediyoruz. Adalet istiyoruz adalet. Futbolda adalet kalmadı. Yeter artık, buramıza geldi ya. Nedir bu ya. Sen bu gece rahat uyuyabilecek misin? Nedir bize kastınız? Neden milyon dolarları sokağa döküyoruz. Mostafa'nın hareketi kırmızı kartsa, Trabzon'daki de penaltıdır. Biz de isyan ediyoruz. Demek ki bugünkü planlarını bozamadık. Mostafa Mohamed'i böyle mi durdurmayı planlıyorsunuz." dedi.


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Anahtar Kelimeler:
Abdurrahim Albayrak Galatasaray Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 12 yorum
Yaaa artık Türk futbolundan cek git yediğiniz kırmızı karti bile Fenerbahce ye bağlıyorsunuz yazık size yaaa
yıllarca haksızlıklar milletin alın terini hiçe sayıp hakem ve saha dışı oyunlarıyla kimlerin canını yaktınız nasılmış can yanması en ufak bişeyde bas bas bagırıyosunuz birazda böyle olsun bakalım kactane boyle sampıyonluklar aldınız alanya rize akhisa kac mac
işte gerçek algı budur ,gs kesin şampiyon buraya yazıyorum

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