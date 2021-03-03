Abdurrahim Albayrak'tan olay sözler: Ömür boyu men etsinler beni!

Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, Ankaragücü'ne 2-1 yenildikleri maçın ardından büyük tepki gösterdi.

Albayrak "Yeter be. Ömür boyu men etsinler de ben de bırakayım artık. Kime hizmet ediyoruz. Adalet istiyoruz adalet. Futbolda adalet kalmadı. Yeter artık, buramıza geldi ya. Nedir bu ya. Sen bu gece rahat uyuyabilecek misin? Nedir bize kastınız? Neden milyon dolarları sokağa döküyoruz. Mostafa'nın hareketi kırmızı kartsa, Trabzon'daki de penaltıdır. Biz de isyan ediyoruz. Demek ki bugünkü planlarını bozamadık. Mostafa Mohamed'i böyle mi durdurmayı planlıyorsunuz." dedi.