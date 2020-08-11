Abdürrahim Albayrak ve Göksel Gümüşdağ transfer için buluşuyor

Ameliyat sonrası birkaç ay daha takımdan uzak kalacak olan Muslera geri dönene kadar yedek kaleci arayan Sarı-Kırmızılılar, Fatih Öztürk ve Volkan Babacan için girişimlerde bulunuyor.

Fatih'in Kasımpaşa, Volkan'ın da Başakşehir'le birer yıl daha kontratları bulunuyor. Ancak Fatih hoca, bu iki isimden birini mutlaka kadrosunda görmek istediğinden, kulüpleriyle görüşmeler sürüyor.

Başkan Abdurrahim Albayrak, özellikle Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile bu hafta bir araya gelerek Volkan Babacan'ın transferini bitirmeye çalışacak. Eğer anlaşma gerçekleşmezse, rota tekrar Kasımpaşa'nın file bekçisi Fatih Öztürk'e çevrilecek.

EFOR TESTLERİYLE BAŞLIYOR

Bir yandan transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Galatasaray, diğer taraftan sezonu açmaya hazırlanıyor. Sarı-Kırmızılı takım, yarın sabah Florya Metin Oktay Tesisleri'nde toplanarak, 2020-2021 sezonu için provalara başlayacak. Teknik direktör Fatih Terim, bu çalışmada takımının başında yer alacak. Ekstra izin verilen bazı yabancı oyuncuların antrenmanlara daha sonra katılacağı öğrenildi. İlk olarak efor testleri yapılarak, her oyuncuya özel bir çalışma programı çıkarılacak. Taktik antrenmanları ise tüm takım bir araya geldiğinde başlayacak. (Sporx)

