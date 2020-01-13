Abdurrahim Albayrak'tan Onyekuru paylaşımı

Sosyal medya hesabından Nijeryalı futbolcu ile fotoğrafını paylaşan Albayrak, "Her şey yolunda, çok iyi gördüm, umarım en kısa sürede iyileşecek" ifadelerini kullandı.
Galatasaray'ın Fransa temsilcisi Monaco'dan sezon sonuna kadar kiraladığı Onyekuru, ülkesi Nijerya'da sıtma virüsüne maruz kalmıştı.
(AA)
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