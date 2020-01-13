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  4. Abdurrahim Albayrak'tan Onyekuru paylaşımı

Abdurrahim Albayrak'tan Onyekuru paylaşımı

GALATASARAY HABERLERİ  | 13.01.2020 18:49 | Son Güncelleme

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, sıtma teşhisiyle tedavi gören yeni transferleri Henry Onyekuru'yu ziyaret etti.

Abdurrahim Albayrak'tan Onyekuru paylaşımı

Sosyal medya hesabından Nijeryalı futbolcu ile fotoğrafını paylaşan Albayrak, "Her şey yolunda, çok iyi gördüm, umarım en kısa sürede iyileşecek" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın Fransa temsilcisi Monaco'dan sezon sonuna kadar kiraladığı Onyekuru, ülkesi Nijerya'da sıtma virüsüne maruz kalmıştı.

(AA)

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