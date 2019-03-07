Abdurrahman Arıcı: VAR'dan sonra hakem hataları arttı

Abdurrahman Arıcı, sahadaki hakem ile masa başındakinin kariyer, görüş ve inisiyatif kullanma farkları nedeniyle olumsuz durumların çıkabileceği uyarısını daha önce dile getirdiğini aktararak, "Komitenin çareler bulması gerektiğini söyledim. Uygulama Türkiye'de gündeme geldikten sonra uzun bir süreç geçti. Bana göre Türkiye'de geçen bu süreç yeterli değildi" ifadelerini kullandı.

İspanya, Almanya gibi ülkelerde de sorunlar çıktığını kaydeden Arıcı, "En son İspanya'daki Real Madrid-Barcelona maçındaki uygulama, İspanya'da çok eleştirildi. İki durum akla geliyor, acaba biz mi doğru uygulamıyoruz bu kadar çok eleştiriliyor veya yönetenler ve masa başındakiler mi yetersiz? VAR uygulamasından sonra hakem hataları çok arttı. Yokken bu kadar hakem hatası yoktu. Bana göre hakemler bu uygulama yokmuş gibi maç yönetmeli" değerlendirmesinde bulundu.

VAR'ın en önemli faydasının ofsayt pozisyonlarında görüldüğünü vurgulayan Arıcı, "Ofsayttan gol atılmıyor. Bu önemli çünkü adaleti kamuoyuna, teknik direktörlere, futbolculara göstermemiz lazım. Güzel futbola hakem olarak katkı sunmamız gerekiyor. Adaleti gösteremezsek sorunlar çıkar, kulüplerin mağdur olmaması için bu sistem geldi" şeklinde görüş belirtti.