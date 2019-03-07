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Abdurrahman Arıcı: VAR'dan sonra hakem hataları arttı

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 07.03.2019 12:13 | Son Güncelleme

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Başkanı Abdurrahman Arıcı, hakemlerin Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi yokmuş gibi maç yönetmesi gerektiğini belirterek, "Uygulamadan sonra hakem hataları çok arttı. Yokken bu kadar hakem hatası yoktu" dedi.

Abdurrahman Arıcı: VAR'dan sonra hakem hataları arttı

Abdurrahman Arıcı, sahadaki hakem ile masa başındakinin kariyer, görüş ve inisiyatif kullanma farkları nedeniyle olumsuz durumların çıkabileceği uyarısını daha önce dile getirdiğini aktararak, "Komitenin çareler bulması gerektiğini söyledim. Uygulama Türkiye'de gündeme geldikten sonra uzun bir süreç geçti. Bana göre Türkiye'de geçen bu süreç yeterli değildi" ifadelerini kullandı.

İspanya, Almanya gibi ülkelerde de sorunlar çıktığını kaydeden Arıcı, "En son İspanya'daki Real Madrid-Barcelona maçındaki uygulama, İspanya'da çok eleştirildi. İki durum akla geliyor, acaba biz mi doğru uygulamıyoruz bu kadar çok eleştiriliyor veya yönetenler ve masa başındakiler mi yetersiz? VAR uygulamasından sonra hakem hataları çok arttı. Yokken bu kadar hakem hatası yoktu. Bana göre hakemler bu uygulama yokmuş gibi maç yönetmeli" değerlendirmesinde bulundu.

VAR'ın en önemli faydasının ofsayt pozisyonlarında görüldüğünü vurgulayan Arıcı, "Ofsayttan gol atılmıyor. Bu önemli çünkü adaleti kamuoyuna, teknik direktörlere, futbolculara göstermemiz lazım. Güzel futbola hakem olarak katkı sunmamız gerekiyor. Adaleti gösteremezsek sorunlar çıkar, kulüplerin mağdur olmaması için bu sistem geldi" şeklinde görüş belirtti.

"GENİŞ BİR PERSPEKTİFTEN BAKMAMIZ GEREKİYOR"
Uygulamanın psikolojik ve sosyolojik yönlerinin de dikkate alınması gerektiğini ifade eden Arıcı, "Kararlardan kaynaklanan şoklar nedeniyle futbolcular bazen bir süre kendilerine gelemiyor. Geniş bir perspektiften bakmamız gerekiyor" diye konuştu.

Masa başında verilen kararın psikolojik etkisinin görülemediği için değerlendirmelere katılmamasının hata olacağına vurgu yapan Arıcı, şunları söyledi:

"Bunların da incelenmesi lazım. Kısıtlı sayıda bir kadroyla bakıyorsunuz. Hakem, bir gün sahada, diğer gün masa başında, tabii mental yorgunluk da var. O yüzden her şeyden önce kadroyu genişletmemiz lazım. Kadroya başkalarını da örneğin hakemliği yeni bırakmış gözlemcileri de katabiliriz."

"AVRUPA STANDARTLARININ ÜSTÜNDE VAR ODALARI YAPILDI"
Türkiye Futbol Federasyonu'nun "hiçbir masraftan kaçmadığını" dile getiren Arıcı, "Bana göre Avrupa standartlarının üstünde VAR odaları yapıldı" dedi.

Hakemlerin yaptığı hataları düzeltecek bir sistemin artık bulunduğuna değinen Arıcı, "VAR yokmuş gibi yönetmemiz lazım. Böyle düşününce hata sayısı artırıyor" diye konuştu.

Televizyon kanallarında hakemlik yapmış arkadaşlarının görev aldığını hatırlatan Arıcı, şöyle devam etti:

"Bu arkadaşlarımızın olumlu eleştirilerini alacağız, faydalanacağız, doğru yola sevk edecek eleştirilerin başımızın üzerinde yeri var. O kişilerin yönetimle ilgili eleştirilerini dikkate almalıyız. Benim üzerinde durduğum şey, UEFA ve FIFA bize neyi dayatıyorsa ne yapılması gerekiyorsa onu yapmamız lazım. Bunun dışında hakem kendi inisiyatifini kullanarak bir şeyler yapıyorsa, kuralların dışına çıkıyorsa yanlış yapıyordur. Hakemin kendi inisiyatifi yoktur. FIFA veya UEFA'nın kuralları vardır."

"Tartışılıyorsa gözden geçirilmesi gerekir" ifadesini kullanan Arıcı, "Eğitim demek ki yeterli değil, daha fazla eğitim verilmesi gerekiyor. Daha fazla kafa yormamız gerekiyor" diyerek sözlerini tamamladı.

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Abdurrahman Arıcı VAR Video Yardımcı Hakem Sistemi

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