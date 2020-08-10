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Abdurrahman Güneş ile yola devam

YALOVA HABERLERİ  | 10.08.2020 12:03 | Son Güncelleme

Yalova Altınova Belediyespor, takımı geçtiğimiz sezon Bölgesel Amatör Ligine (BAL) çıkarmayı başaran Teknik Direktör Abdurrahman Güneş ile yola devam kararı aldı.Altınova Belediyespor, Abdullah Güneş’i teknik direktörlüğünde BAL Liginde Şampiyonluk mücadelesi verecek.Altınova Belediyespor ile sözleşme yenileyen Teknik Direktör Abdurrahman Güneş, “Yalova Süper Amatör Liginden tekrar Bölgesel Amatör Ligine çıkmayı başardık.

Abdurrahman Güneş ile yola devam

Yalova Altınova Belediyespor, takımı geçtiğimiz sezon Bölgesel Amatör Ligine (BAL) çıkarmayı başaran Teknik Direktör Abdurrahman Güneş ile yola devam kararı aldı.
Altınova Belediyespor, Abdullah Güneş’i teknik direktörlüğünde BAL Liginde Şampiyonluk mücadelesi verecek.
Altınova Belediyespor ile sözleşme yenileyen Teknik Direktör Abdurrahman Güneş, “Yalova Süper Amatör Liginden tekrar Bölgesel Amatör Ligine çıkmayı başardık. Yeni sezonda da yolumuza Altınova Belediyespor ile devam edeceğiz. Hedefimiz, Bölgesel Amatör Liginde şampiyon olmaktır” dedi.
Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral’a teşekkür eden Güneş, “Belediye başkanımız bizi hiç bir konuda yalnız bırakmadı. Maddi ve manevi her zaman desteğini yanımızda hissettik. Başta Belediye Başkanımız Dr. Metin Oral olmak üzere, Altınova Belediyespor Kulüp Başkanımız Sedat Ok’a, Belediye Meclis üyemiz ve Kulüp Başkan Yardımız Fevzi Arıcı’ya, yönetim kurulu üyelerimize ve Altınova Belediyespor camiasına çok teşekkür ederim. Bize inananlara layık olmak için var gücümüzle çalışacağız” diye konuştu.

Abdurrahman Güneş ile yola devam

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