Abidal’e yasa dışı yollarla karaciğer nakli

Barcelona sportif direktörlüğü görevini sürdüren Eric Abidal, 2011'de Katalan ekibinin formasını giyerken kansere yakalanmış ve ameliyat olmuştu. Ancak Fransız oyuncunun durumu kötüye gitmiş ve Abidal'e karaciğer nakledilmişti. O dönem Abidal'i sağlığına kavuşturan karaciğerin Fransa'da yaşayan Gerard isimli bir kuzeninden alındığı açıklandı. Ancak 6 yıl sonra olayın seyri değişti. Kara para aklama nedeniyle mahkemesi devam eden o dönemdeki kulüp başkanlı Sandro Rosell'ın, karaciğeri temin etmek için organ mafyasıyla temasa geçtiği ortaya çıktı.

El Confidencial gazetesinde yer alan haberde, soruşturmayı yürüten polis, Rosell'in karaciğeri yasadışı yollardan bulmak için bir kişiyle yaptığı konuşmaları ortaya çıkardı.

Gazete, Sandro Rosell’in telefonlarına yapılan dinlemelerde dört kez organ mafyası ile irtibata geçtiğinin tespit edildiğini yazdı. Bu konuşmalarda Sandro Rosell’in, dönemin Barcelona ikinci başkanı Josep Maria Bartomeu hakkında yaptığı bir konuşmada “Ona durumu anlattım. Oldukça sinirlendi ve kesinlikle kabul etmedi. Daha sonra organın kuzeninden alındığı yalanına inandı” sözlerini sarf ettiği belirtildi.