SPOR

Abidal’e yasa dışı yollarla karaciğer nakli

İSPANYA HABERLERİ  | 04.07.2018 14:34 | Son Güncelleme

Barcelona eski başkanı Sandro Rosell'in, kara para aklama nedeniyle mahkemesi sürerken, hakkında bir dava daha açıldı. Sandro Rosell'in, 2012'de Eric Abidal'e nakledilen karaciğeri yasa dışı yollardan temin ettiği ortaya çıktı.

Abidal’e yasa dışı yollarla karaciğer nakli

Barcelona sportif direktörlüğü görevini sürdüren Eric Abidal, 2011'de Katalan ekibinin formasını giyerken kansere yakalanmış ve ameliyat olmuştu. Ancak Fransız oyuncunun durumu kötüye gitmiş ve Abidal'e karaciğer nakledilmişti. O dönem Abidal'i sağlığına kavuşturan karaciğerin Fransa'da yaşayan Gerard isimli bir kuzeninden alındığı açıklandı. Ancak 6 yıl sonra olayın seyri değişti. Kara para aklama nedeniyle mahkemesi devam eden o dönemdeki kulüp başkanlı Sandro Rosell'ın, karaciğeri temin etmek için organ mafyasıyla temasa geçtiği ortaya çıktı.

El Confidencial gazetesinde yer alan haberde, soruşturmayı yürüten polis, Rosell'in karaciğeri yasadışı yollardan bulmak için bir kişiyle yaptığı konuşmaları ortaya çıkardı.

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Gazete, Sandro Rosell’in telefonlarına yapılan dinlemelerde dört kez organ mafyası ile irtibata geçtiğinin tespit edildiğini yazdı. Bu konuşmalarda Sandro Rosell’in, dönemin Barcelona ikinci başkanı Josep Maria Bartomeu hakkında yaptığı bir konuşmada “Ona durumu anlattım. Oldukça sinirlendi ve kesinlikle kabul etmedi. Daha sonra organın kuzeninden alındığı yalanına inandı” sözlerini sarf ettiği belirtildi.

Polis, tespit edilen konuşma tutanaklarını Ulusal Mahkemeye gönderdi ve Sandro Rosell için ayrı bir soruşturma daha başlatıldı.

BARCELONA'DAN YALANLAMA

Olay hakkında açıklamada bulunan Sandro Rosell’in avukatı ise, “Konuyla ilgili bilgimiz yok, böyle bir olayın gerçekliğine de inanmıyoruz. Yasa dışı yollarla karaciğer alınıp, Devlet Hastanesi’nde nakile izin verilmesi bana hiç gerçekçi gelmiyor” ifadelerinde bulunurken, Katalan ekibi de haberleri yalanladı. (NTV SPOR)

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Anahtar Kelimeler:
abidal barcelona İspanya

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