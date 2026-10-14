Lamine Yamal'dan Lemina sorusuna flaş tepki!

Barcelona’nın genç yıldızı Lamine Yamal’ın, Galatasaray maçı sonrası Mario Lemina ile ilgili gelen soruya verdiği tepki dikkat çekti. UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ikinci haftasında Galatasaray’ı deplasmanda 4-1 yenen Barcelona’nın 19 yaşındaki yıldızı, kendisine yöneltilen soruyu bir açıklama yapmadan gülümseyerek geçiştirdi.

“YAMAL DA KİM?” SÖZÜ YENİDEN GÜNDEMDE

Lemina’nın geçen yıl kendisine yöneltilen “Lamine Yamal mı, Leroy Sane mi?” sorusuna espriyle karışık “Bir dakika, Lamine Yamal da kim?” yanıtı vermesi, Barcelona maçı öncesinde İspanyol basınında yeniden gündeme gelmişti. Gabonlu orta saha, maç öncesinde sosyal medyadan bir paylaşım yaparak sözlerinin niyetini netleştirmeye çalışmıştı.

MAÇTA TANSİYON YÜKSELDİ

Karşılaşma sırasında da iki isim arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı. Yamal’ın kaçırdığı net bir pozisyonun öncesinde Lemina’nın yaptığı müdahale, genç yıldızın tepkisine neden oldu. Pozisyonun ardından Yamal’ın Lemina’nın eline vurmasıyla tansiyon yükseldi, hakem araya girerek iki oyuncuyu uyardı ve oyunun devam etmesini sağladı.

MAÇ SONRASI SORU, YAMAL’DAN GÜLÜMSEME

Karşılaşmanın ardından İspanyol bir gazeteci, Yamal’a Lemina ile ilgili bir soru yöneltti. Gazetecinin “Lemina artık seni kesin tanıyordur” sözlerine Yamal, herhangi bir açıklama yapmadan yalnızca gülümseyerek karşılık verdi.

İSPANYOL BASINI DA GÖNDERME YAPTI

Maçın ardından İspanyol basınında da Lemina’nın eski sözlerine gönderme yapıldı. Basında yer alan değerlendirmelerde, Lemina’nın bu geceden sonra Yamal’ın kim olduğunu öğrendiği vurgulandı.

YAMAL MAÇA DAMGA VURDU

Lamine Yamal, Galatasaray karşısında ikinci yarıda oyunun temposunu yükselten isim oldu. Sağ kanattan ceza sahasına girerek Anthony Gordon’un attığı 3-1'lik golün pasını veren Yamal’ın performansı, maçın ardından yorumcuların da gündemindeydi. Galatasaray karşısında kazandığı bu galibiyetle Barcelona, bu sezon çıktığı 10 maçın tamamını kazanmış oldu.