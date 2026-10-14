Jose Mourinho'dan olay yaratacak Barcelona açıklaması!

Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, İspanya’da gündemden düşmeyen Negreira davasıyla ilgili çok sert açıklamalarda bulundu. Portekizli teknik adam, Barcelona’nın adının karıştığı soruşturmayı İtalya’daki Calciopoli skandalıyla karşılaştırarak İspanyol futbolunda yaşananlara tepki gösterdi.

“İTALYANLARI TEBRİK EDİYORUM”

Roma ile oynayacakları Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde bir İtalyan yayın platformuna konuşan Mourinho, İspanya’daki hakem tartışmalarına değindi. Mourinho, Calciopoli skandalının gerçekten Calciopoli olarak ele alındığı tek ülkenin İtalya olduğunu söyleyerek İtalyanları tebrik etti. İspanya’da yaşananları herkesin bildiğini, bugün bile ortamın pek temiz görünmediğini ifade eden Mourinho, “Şu ana kadar hiçbir şey olmadı” diyerek tepki gösterdi.

“FUTBOL TARİHİNİN EN BÜYÜK SKANDALI OLABİLİR”

Yaptırım uygulanıp uygulanmayacağı sorulan Mourinho, bundan sonra da hiçbir adım atılmazsa bunun dünya futbolunda hakemlikle ilgili yaşanan en büyük yolsuzluk skandalı olarak tarihe geçebileceğini söyledi. Portekizli teknik adam, başka söyleyecek bir şey olmadığını belirterek sözlerini tamamladı. Mourinho, birkaç gün önce de bir İtalyan gazeteye verdiği röportajda, 2010-2013 yıllarındaki ilk Real Madrid döneminde Negreira sürecinin önemli kısmını yaşadığını söylemişti.

NEGREIRA DAVASI NEDİR?

İspanyol futbolunun son yıllardaki en büyük tartışmalarından biri olan Negreira davası, Barcelona’nın İspanya Futbol Federasyonu Hakem Teknik Komitesi’nin eski başkan yardımcısı Jose Maria Enriquez Negreira ve bağlantılı şirketlere yaptığı ödemelerin ortaya çıkmasıyla başladı. Barcelona’nın 2001-2018 yılları arasında Negreira ve bağlantılı şirketlere yaklaşık 8 milyon euro ödeme yaptığı tespit edildi.

Ödemelerin hakemler üzerinde nüfuz sağlamak amacıyla yapılıp yapılmadığı soruşturmanın temel başlıklarından biri haline geldi. Barcelona suçlamaları reddederken, paraların hakemlerle ilgili teknik raporlar ve danışmanlık hizmetleri karşılığında ödendiğini savunuyor. Barcelona’nın maç sonuçlarını manipüle ettiği veya hakem kararlarını etkilediği yönünde kesinleşmiş bir mahkeme kararı bulunmuyor.

UEFA VE MAHKEME SÜRECİ

Negreira davasındaki gelişmeler Ekim 2026'da da gündemdeki yerini korudu. UEFA, 1 Ekim’de Real Madrid tarafından sunulan yeni belgelerin Barcelona hakkındaki mevcut soruşturma kapsamında inceleneceğini açıkladı. Barcelona ise UEFA’nın yeni bir soruşturma başlatmadığını, 2023'te açılan dosyanın zaten kapanmadığını vurguladı.

İspanya’daki adli süreçte ise mahkeme, Real Madrid’in soruşturmanın altı ay daha uzatılması yönündeki talebini reddetti. Kasım ayında dinlenmesi planlanan tanıklar nedeniyle dosya henüz kapatılmadı.

CALCIOPOLI’DE NELER YAŞANMIŞTI?

Mourinho’nun örnek gösterdiği Calciopoli skandalı, 2006'da İtalyan futbolunu sarsmıştı. Bazı kulüp yöneticilerinin hakem atamalarına müdahale ettiği iddiaları üzerine başlatılan soruşturmada Juventus, Milan, Fiorentina, Lazio ve Reggina gibi kulüpler çeşitli yaptırımlarla karşılaşmıştı. Juventus Serie B’ye düşürülmüş, 2004-05 ve 2005-06 sezonlarına ait Serie A şampiyonlukları elinden alınmıştı.

Mourinho, İtalya’da alınan bu kararları hatırlatarak İspanya’daki Negreira davasında henüz benzer nitelikte bir sportif yaptırım uygulanmamasını eleştirdi.