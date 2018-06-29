Aboubakar 9 Temmuz'da Beşiktaş forması giyecek

Beşiktaş'ın aşk tazelediği Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar, Siyah-Beyazlı formaya kavuşmak için gün sayıyor. Bonservisi Porto’da bulunan 26 yaşındaki golcü için Portekiz deviyle büyük ölçüde anlaşıldı.
Kamerunlu yıldızı 2015-16 sezonunda satın alma opsiyonuyla 1 yıl kiralayan Beşiktaş, bu kez yıllığı 3.5 milyon eurodan 2 yıllık kiralık anlaşmaya vardı. Porto’dan yıllık 800 bin euro kazanan Aboubakar’ın Beşiktaş’tan 3.8 milyon euro yıllık ücret alacağı öğrenildi.
ÖZEL ÇIKIŞ MADDESİ VARDI
Piyasa değeri 18 milyon euro olan Aboubakar’ın Porto’yla olan sözleşmesinde özel bir madde bulunduğu ve bu maddenin transferi mümkün kıldığı aktarıldı.
Portekiz’de yıllık ücretlerin çok düşük olması nedeniyle oyuncunun menajerinin özel bir çıkış maddesi eklettiği ve Beşiktaş’ın da bundan yararlandığı vurgulandı. İki taraf arasında imzalanan özel protokol gereği Porto’nun, 9 Temmuz tarihine kadar gelebilecek 20 milyon euroluk satın alma tekliflerini değerlendirme hakkı bulunuyor. (Güneş)
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