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Aboubakar 9 Temmuz'da Beşiktaş forması giyecek

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 29.06.2018 10:25 | Son Güncelleme

Beşiktaş, Aboubakar’ın sözleşmesindeki özel maddeyi kullanarak Kamerunlu golcüyü 2 yıllığına kiralıyor. Porto ile yapılan protokol gereği, Aboubakar’a 9 Temmuz’a kadar 20 milyon euroluk bir teklif gelmezse, sevenler kavuşacak.

Aboubakar 9 Temmuz'da Beşiktaş forması giyecek

Beşiktaş'ın aşk tazelediği Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar, Siyah-Beyazlı formaya kavuşmak için gün sayıyor. Bonservisi Porto’da bulunan 26 yaşındaki golcü için Portekiz deviyle büyük ölçüde anlaşıldı.

Kamerunlu yıldızı 2015-16 sezonunda satın alma opsiyonuyla 1 yıl kiralayan Beşiktaş, bu kez yıllığı 3.5 milyon eurodan 2 yıllık kiralık anlaşmaya vardı. Porto’dan yıllık 800 bin euro kazanan Aboubakar’ın Beşiktaş’tan 3.8 milyon euro yıllık ücret alacağı öğrenildi.

vincent aboubakar

ÖZEL ÇIKIŞ MADDESİ VARDI
Piyasa değeri 18 milyon euro olan Aboubakar’ın Porto’yla olan sözleşmesinde özel bir madde bulunduğu ve bu maddenin transferi mümkün kıldığı aktarıldı.

Portekiz’de yıllık ücretlerin çok düşük olması nedeniyle oyuncunun menajerinin özel bir çıkış maddesi eklettiği ve Beşiktaş’ın da bundan yararlandığı vurgulandı. İki taraf arasında imzalanan özel protokol gereği Porto’nun, 9 Temmuz tarihine kadar gelebilecek 20 milyon euroluk satın alma tekliflerini değerlendirme hakkı bulunuyor. (Güneş)

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Anahtar Kelimeler:
vincent aboubakar Beşiktaş porto

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Arkadaşlar beklemeyin. ummayın. Abou bize gelmeyecek. Daha negredo ve love gitsin diye bekliyoruz.yanlarında pektemek takozunu da gönderebilseler keşke ah... onun dışında Gignac gibi adamlar var. Yönetim keşke onu alabilse
3,5 milyon eur kiralama 3,8 mil eur yıllık 14,60 mil eur eder zaten bunlar nasıl hesap işi ?
Allah aşkına bu neyin kafası? Porto'da 800 bin Euro alıyor bizde 4 katı alacak diyorlar. Almayın kardeşim. Larin yeter.
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