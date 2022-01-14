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Aboubakar coştu bir kere! Gollerine devam ediyor...

14.01.2022 10:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afrika Kupası A Grubu 2. maçında Kamerun, Etiyopya'yı 4-1 mağlup etti. Maça eski Beşiktaşlı Aboubakar damga vurdu.

Aboubakar coştu bir kere! Gollerine devam ediyor...

Afrika Kupası A Grubu 2. maçında Kamerun, Etiyopya ile karşı karşıya geldi.

Stade Omnisport Paul Biya'da oynanan mücadeleyi Kamerun 4-1 kazandı.
Kamerun'a galibiyeti getiren goller, 8 ve 67. dakikalarda Ekambi, 53 ve 55. dakikada Vincent Aboubakar'dan geldi. Etiyopya'nın tek golünü 4. dakikada Hotessa attı.

Bu sonuçla Kamerun 2. galibiyetini alarak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen Vincent Aboubakar, 79. dakikada yerini Bahoken'e bıraktı.

Kamerun grupta 3. maçında Yeşil Burun ile karşılaşacak. Etiyopya ise Burkina Faso ile oynayacak.

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Beşiktaş Futbol Kulübü Vincent Aboubakar
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