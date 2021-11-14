''Aboubakar, Galatasaray’a hayırlı olsun''

Mostafa Mohamed ve Mbaye Diagne'den istediği verimi alamayan Galatasaray'ın, Vincent Aboubakar'ın peşine düştüğü iddia edildi.

Arap gazeteci Khaled bin Abdulaziz'in iddiasına göre, Aboubakar büyük bir mali kriz yaşayan ve Asya Şampiyonlar Ligi'nden men edilen Al Nasr'dan devre arasında ayrılacak. Sözleşmesini feshedecek olan Kamerunlu golcünün son dönemde Galatasaray ile sürekli temas halinde olduğu ve sürpriz transferin ocak ayında gerçekleşebileceği belirtildi.

"GALATASARAY'A HAYIRLI OLSUN"

Sergen Yalçın hem de Başkan Ahmet Nur Çebi geçen sezon takım şampiyonluk yolunda giderken sakatlığını bahane ederek sahaya çıkmayan Kamerunlu oyuncuyu istemiyor. Hatta Başkan Çebi’nin, “kapıdan içeri giremez” dediği bile konuşuluyor. Suudi basınında yer alan Aboubakar’ın Galatasaray’a olan ilgisi ise Beşiktaş cephesinde ses getirmedi. Kimse, “Galatasaray’a kaptırmayalım” demedi. Hatta Emre Kocadağ bu iddialar kendisine sorulduğunda, “öyle mi? Galatasaray’a hayırlı olsun” demekle yetindi.



