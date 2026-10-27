Okan Buruk'tan Amedspor itirafı! "Onlardan da özür diliyorum"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe derbisinin ardından şampiyonluk yarışıyla ilgili yaptığı açıklamada Amedspor'u unuttuğunu belirterek Diyarbakır temsilcisinden özür diledi. Derbi galibiyetini de değerlendiren deneyimli teknik adam, alınan üç puana rağmen henüz hiçbir başarı kazanmadıklarını vurguladı.

OKAN BURUK'TAN AMEDSPOR'A ÖZÜR

Şampiyonluk yarışında öne çıkan takımları sıralarken Amedspor'u saymayı unuttuğunu söyleyen Okan Buruk, Diyarbakır ekibine yönelik açıklamasıyla gündem oldu.

Buruk, “Maç öncesinde dört büyük takım şampiyonluk yarışında derken Amed'i unutmuştum. Onlardan da özür diliyorum. Onlar da yarışın içerisindeler ve güçlü şekilde geliyorlar” ifadelerini kullandı.

Deneyimli teknik adamın Amedspor'u da şampiyonluk yarışındaki takımlar arasında değerlendirmesi ve kulüpten özür dilemesi dikkat çekti.

"DERBİ KAZANDIK AMA HİÇBİR ŞEY KAZANMADIK"

Fenerbahçe karşısında alınan galibiyetin önemine değinen Okan Buruk, oyuncularının sahadaki performansından memnun olduğunu dile getirdi. Ancak tecrübeli çalıştırıcı, derbi zaferinin ardından rehavete kapılmamaları gerektiğini vurguladı.

Buruk, “Bir derbiyi olabildiğinin en iyi şekliyle oynadı oyuncularım. Önemli bir galibiyet. Bir maç kazandık, derbi kazandık ama hiçbir şey kazanmadık. Liderliğimiz devam ediyor ama Konya deplasmanı yine zor olacak, Şampiyonlar Ligi var, Amedspor maçı var” diye konuştu.

"DAHA FARKLI BİR SKOR ELDE EDEBİLİRDİK"

Galatasaray'ın oyununu da değerlendiren Okan Buruk, takımının taktiksel açıdan başarılı bir karşılaşma çıkardığını belirtti. Sarı-kırmızılı futbolcuların sahaya doğru yayıldığını ve ilk yarıdaki rotasyonlarla rakip savunmada boşluklar bulduğunu ifade eden Buruk, hat kıran paslarla önemli gol fırsatları yakaladıklarını söyledi.

Fenerbahçe karşısındaki performansı sezonun en iyi oyunlarından biri olarak değerlendiren deneyimli teknik direktör, müsabakanın daha farklı bir skorla da tamamlanabileceğini dile getirdi. Buruk, derbi galibiyetinin ardından önlerindeki maçlara odaklanmaları gerektiğinin altını çizdi.