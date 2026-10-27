SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Okan Buruk'tan Amedspor itirafı! "Onlardan da özür diliyorum"

Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup eden Galatasaray, zirvedeki yerini korudu. Karşılaşma sonrasında konuşan Okan Buruk'un Amedspor hakkındaki sözleri dikkat çekerken, sarı-kırmızılı teknik adam takımının performansını ve yoğun maç takvimini de değerlendirdi.

Okan Buruk'tan Amedspor itirafı! "Onlardan da özür diliyorum"
Burak Kavuncu

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe derbisinin ardından şampiyonluk yarışıyla ilgili yaptığı açıklamada Amedspor'u unuttuğunu belirterek Diyarbakır temsilcisinden özür diledi. Derbi galibiyetini de değerlendiren deneyimli teknik adam, alınan üç puana rağmen henüz hiçbir başarı kazanmadıklarını vurguladı.

OKAN BURUK'TAN AMEDSPOR'A ÖZÜR

Okan Buruk tan Amedspor itirafı! "Onlardan da özür diliyorum" 1

Şampiyonluk yarışında öne çıkan takımları sıralarken Amedspor'u saymayı unuttuğunu söyleyen Okan Buruk, Diyarbakır ekibine yönelik açıklamasıyla gündem oldu.

Buruk, “Maç öncesinde dört büyük takım şampiyonluk yarışında derken Amed'i unutmuştum. Onlardan da özür diliyorum. Onlar da yarışın içerisindeler ve güçlü şekilde geliyorlar” ifadelerini kullandı.

Deneyimli teknik adamın Amedspor'u da şampiyonluk yarışındaki takımlar arasında değerlendirmesi ve kulüpten özür dilemesi dikkat çekti.

"DERBİ KAZANDIK AMA HİÇBİR ŞEY KAZANMADIK"

Okan Buruk tan Amedspor itirafı! "Onlardan da özür diliyorum" 2

Fenerbahçe karşısında alınan galibiyetin önemine değinen Okan Buruk, oyuncularının sahadaki performansından memnun olduğunu dile getirdi. Ancak tecrübeli çalıştırıcı, derbi zaferinin ardından rehavete kapılmamaları gerektiğini vurguladı.

Buruk, “Bir derbiyi olabildiğinin en iyi şekliyle oynadı oyuncularım. Önemli bir galibiyet. Bir maç kazandık, derbi kazandık ama hiçbir şey kazanmadık. Liderliğimiz devam ediyor ama Konya deplasmanı yine zor olacak, Şampiyonlar Ligi var, Amedspor maçı var” diye konuştu.

"DAHA FARKLI BİR SKOR ELDE EDEBİLİRDİK"

Okan Buruk tan Amedspor itirafı! "Onlardan da özür diliyorum" 3

Galatasaray'ın oyununu da değerlendiren Okan Buruk, takımının taktiksel açıdan başarılı bir karşılaşma çıkardığını belirtti. Sarı-kırmızılı futbolcuların sahaya doğru yayıldığını ve ilk yarıdaki rotasyonlarla rakip savunmada boşluklar bulduğunu ifade eden Buruk, hat kıran paslarla önemli gol fırsatları yakaladıklarını söyledi.

Fenerbahçe karşısındaki performansı sezonun en iyi oyunlarından biri olarak değerlendiren deneyimli teknik direktör, müsabakanın daha farklı bir skorla da tamamlanabileceğini dile getirdi. Buruk, derbi galibiyetinin ardından önlerindeki maçlara odaklanmaları gerektiğinin altını çizdi.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mbappe'nin sözleri Çin'i karıştırdı! Yayınlar durdu, sponsorlar çekildiMbappe'nin sözleri Çin'i karıştırdı! Yayınlar durdu, sponsorlar çekildi
Arda Turan'dan Ukraynalı askere unutulmaz jest!Arda Turan'dan Ukraynalı askere unutulmaz jest!
Anahtar Kelimeler:
amedspor fenerbahçe galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Satışlar tavan yaptı! Hastaneye gitmek yerine tercih ediliyor

Satışlar tavan yaptı! Hastaneye gitmek yerine tercih ediliyor

Antalya'da hortum faciası! 4 ölü,1 yaralı

Antalya'da hortum faciası! 4 ölü,1 yaralı

Dev derbide zafer Galatasaray'ın! Fenerbahçe'yi mağlup etti

Dev derbide zafer Galatasaray'ın! Fenerbahçe'yi mağlup etti

Didem Soydan Trakya'da 20 dönüm arazi aldı! Nedeni herkesi şaşırttı

Didem Soydan Trakya'da 20 dönüm arazi aldı! Nedeni herkesi şaşırttı

2 milyon TL'lik ev ilanı: Her arayana aynı cevap! Bakanlık harekete geçti

2 milyon TL'lik ev ilanı: Her arayana aynı cevap! Bakanlık harekete geçti

SPK'dan Tera ve Pusula kararı! Geçici olarak durduruldu

SPK'dan Tera ve Pusula kararı! Geçici olarak durduruldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.