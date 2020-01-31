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Vincent Aboubakar, Nimes yolcusu

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 31.01.2020 08:57 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın eski golcüsü Vincent Aboubakar, Nimes yolcusu. Fransız kulübü yıldız golcü için girişimlere resmen başladı.

Vincent Aboubakar, Nimes yolcusu

Fransız kulübü, Porto ile irtibata geçti ve Kamerunlu oyuncuyu resmen istedi. Daha önce Fransa’da forma giyen golcü futbolcu için son kararı Portekiz ekibinin hocası Sergio Conceiçao verecek. 45 yasındaki teknik adamın Abou’yu göndermeye sıcak bakmadığı da gelen haberler arasında... Transfer bugün netleşecek.

(AKŞAM)

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş vincent aboubakar Nimes

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