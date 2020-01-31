Vincent Aboubakar, Nimes yolcusu

Fransız kulübü, Porto ile irtibata geçti ve Kamerunlu oyuncuyu resmen istedi. Daha önce Fransa’da forma giyen golcü futbolcu için son kararı Portekiz ekibinin hocası Sergio Conceiçao verecek. 45 yasındaki teknik adamın Abou’yu göndermeye sıcak bakmadığı da gelen haberler arasında... Transfer bugün netleşecek.
(AKŞAM)
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