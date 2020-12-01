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Aboubakar Süper Lig'de rekor kırdı! 126 kilometrelik hız

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 01.12.2020 14:21 | Son Güncelleme

Aboubakar'ın ilk golünde attığı şut 126 km hızla filelerle buluştu. Kamerunlu'nun bu füzesi ligin 123 km'lik hız rekorunu da kırdı.

Aboubakar Süper Lig'de rekor kırdı! 126 kilometrelik hız

Beşiktaş camiasında herkes Fenerbahçe galibiyetinin keyfini çıkartırken, en çok konuşulan isimlerin başında Aboubakar geliyor. Sezon başında 'sakatlığı' nedeniyle transfer edilmesi büyük tartışmalara yol açan Kamerunlu forvet, derbide attığı gollerle kalitesini bir kez daha ortaya koyarken, yeni bir rekorun da sahibi oldu.

SABRİ'Yİ GERİDE BIRAKTI

Aboubakar'ın derbide 13 metreden çektiği şut 126 km hıza çıktı. Aboubakar'ın bu golü Sabri Sarıoğlu'nun 20 metrenin altında atılan şutlar için 123 kilometre olan hız rekorunu da kırmış oldu. Sabri 18 metreden 123 kilometre hızla Antalyaspor ağlarını sarsmış, bu Süper Lig için 20 metrenin altındaki hızdaki goller için rekor olmuştu..

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
ulan şikebahceye koydu göz nuru oldu abubakar
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