SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar

Singapur Grand Prix'sinin galibi Max Verstappen!

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 17. ayağı Singapur Grand Prix'sinde zafere Max Verstappen ulaştı.

Singapur Grand Prix'sinin galibi Max Verstappen!
Cevdet Berker İşleyen

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 17. yarışı Singapur Grand Prix'sini, Red Bull takımından Hollandalı pilot Max Verstappen kazandı.

Singapur'daki 4,9 kilometrelik Marina Bay Pisti'nde 62 tur üzerinden düzenlenen yarışta, 1 saat 42 dakika 00.785 saniyelik derecesiyle birinciliğe ulaşan Verstappen, bu sezon ikinci, kariyerinin 73. etap galibiyetini elde etti.

Ferrari'nin Monakolu pilotu Charles Leclerc, liderin 7.335 saniye gerisinde ikinci, Mercedes'ten Kimi Antonelli, 24.573 saniye farkla üçüncü oldu.

Sezonun 18. yarışı ABD Grand Prix'si 25 Ekim'de koşulacak.

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

  1. Kimi Antonelli (İtalya): 340
  2. George Russell (Büyük Britanya): 238
  3. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 229
  4. Max Verstappen (Hollanda): 221
  5. Charles Leclerc (Monako): 215

Takımlar

  1. Mercedes: 578
  2. Ferrari: 444
  3. McLaren: 339
  4. Red Bull: 332
  5. Racing Bulls: 100

    %1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

    %1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
CANLI | Beşiktaş - Kocaelispor maç anlatımı! CANLI | Beşiktaş - Kocaelispor maç anlatımı!
Cengiz Ünder yine yapacağını yaptı! Tüm şehir onu konuşuyorCengiz Ünder yine yapacağını yaptı! Tüm şehir onu konuşuyor

Anahtar Kelimeler:
Formula 1 Max Verstappen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
1000'den fazla vatandaş hastaneye başvurdu! 'Suyu kaynatarak için' uyarısı

1000'den fazla vatandaş hastaneye başvurdu! 'Suyu kaynatarak için' uyarısı

Trump 'korkunç' olarak niteledi! Adım adım yeni savaşa... Havalimanı vuruldu: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Trump 'korkunç' olarak niteledi! Adım adım yeni savaşa... Havalimanı vuruldu: Çok sayıda ölü ve yaralı var

A Milli Takım'da sürpriz ihtimal! Eski Fenerbahçe hocası gelebilir

A Milli Takım'da sürpriz ihtimal! Eski Fenerbahçe hocası gelebilir

“Mahrem konular” diyerek o iddiaları yalanladı: “Olaydan bir gün önce...”

“Mahrem konular” diyerek o iddiaları yalanladı: “Olaydan bir gün önce...”

Hesaplar tek tek inceleniyor! Milyarlarca lira paraya bloke kondu, yurt dışı çıkış yasağı uygulandı

Hesaplar tek tek inceleniyor! Milyarlarca lira paraya bloke kondu, yurt dışı çıkış yasağı uygulandı

Bu yıl yapan kazançlı çıkacak! Murat Bal açıkladı: Yüzde 30 artma ihtimali var

Bu yıl yapan kazançlı çıkacak! Murat Bal açıkladı: Yüzde 30 artma ihtimali var

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.