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Aç kalan kurt sürüsü köye indi! Anne ve kızını yedi

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İLGİNÇ HABERLER  | 08.03.2019 10:14 | Son Güncelleme

Tacikistan'da köye inen kurt sürüsü, evlerinin bahçesinde saldırdığı bir yaşlı kadın ve kızının ölümüne neden oldu.

Aç kalan kurt sürüsü köye indi! Anne ve kızını yedi

Dağlık Bedahşan Özerk Eyaletindeki bir köyde 83 ve 55 yaşlarındaki anne ve kızı, kurt sürüsünün saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

Acil Durumlar ve Sivil Savunma Komitesinden yapılan açıklamaya göre, ülkenin Dağlık Bedahşan Özerk Eyaletindeki Mdenhor köyünde 83 ve 55 yaşlarındaki anne ve kızı, kurt sürüsünün saldırısına uğradı.

Açıklamada, köye inen kurt sürüsünün birlikte yaşayan anne ve kızına sabahın erken saatlerinde evlerinin bahçesinde saldırdığı, her ikisinin olay yerinde hayatlarını kaybettiği belirtildi.

Dağlık bölgelerde sert kış döneminde aç kalan kurt sürüleri köylere inerek insanlara tehdit oluşturabiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
kurt sürüsü anne kız saldırı

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