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Academia sonbahar kış kadın koleksiyonu alıcılarını bekliyor

21.09.2022 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Academia sonbahar kış kadın koleksiyonu alıcılarını bekliyor

İSTANBUL (AA) - Academia Kadın Sonbahar-Kış 2022 Koleksiyonu, bu sezon tüm ışıltısıyla moda severleri eğlenceli bir partiye davet ediyor.

Beymen’den yapılan açıklamaya göre, duvar grafitileri 90'ların "Rave" kültürünü koleksiyona taşırken, ışıltılı detaylar ve "bralet"ler geceye eşlik ediyor.

Sezonun ana teması "Secret Clubbing", gecenin karanlığı ve sokağın kırmızı ışıklarındaki kargaşayı renklerinde hissettiriyor. Keskin formlar, fermuar detayları ve "piercing" detaylı zincirler pırıltıları ile tasarımlarla buluşuyor.

Dantel kullanımına yepyeni bir soluk getiren bralet’ler, saten detaylar ve bağlama teknikleriyle hem günlük giyim, hem de ansızın beliren partiler için ideal seçenekler sunuyor. Koleksiyonun konser tişörtleri ise işleme detaylarla zenginleşiyor.

Camel ve haki renklerin hakim olduğu "Hafta sonu" temasında, ışıltı yerini yeni A monogram desenlere ve triko takımlara bırakıyor. Aktif giyimi spor salonundan günlük hayata taşıyan aktif grubunda, Academia logo anlatımlı lastik detayı jersey ile birleşiyor.

Çarpıcı renk ve siluetlerin birliktelikleri, yazın enerjisini koleksiyona taşırken büzgülü bağlama detayları asimetrik kalıplarla tamamlanıyor. 90’ların minimal anlatımlarını dolaplara taşıyan yeni formlardaki elbiseler, renkli ekoseler ve yeni küçük çiçek desenler öne çıkıyor.

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