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  4. Acemi Cadı'nın şirin Rüya'sı son haliyle şaşkına çevirdi!

Acemi Cadı'nın şirin Rüya'sı son haliyle şaşkına çevirdi!

24.09.2021 09:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlk bölümü 2005 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan Acemi Cadı dizisinde hayat verdiği 'Rüya' karakteriyle akıllara kazınan sempatik oyuncu İrem Erkaya, son haliyle şaşırttı.

Acemi Cadı'nın şirin Rüya'sı son haliyle şaşkına çevirdi!

Başrollerini Nergis Kumbasar, Şenay Gürler, Merve Boluğur gibi isimlerin paylaştığı Acemi Cadı dizisinde canlandırdığı 'Rüya' karakteriyle hafızalarda yer edinen irem Erkaya'nın son halini görenler şaşıp kalıyor: İşte Erkaya'nın son hali:

Acemi Cadı'nın şirin Rüya'sı son haliyle şaşkına çevirdi!

Acemi Cadı'nın şirin Rüya'sı son haliyle şaşkına çevirdi!

Acemi Cadı'nın şirin Rüya'sı son haliyle şaşkına çevirdi!

İREM ERKAYA KİMDİR?

İrem Erkaya, 1978 yılında İstanbul'da doğdu. 2001 yılında Akademi İstanbul Tiyatro bölümünü tamamladı. Modern dans eğitimi de bulunan Erkaya, halen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarında görev yapmaktadır.

Acemi Cadı'nın şirin Rüya'sı son haliyle şaşkına çevirdi!

İREM ERKAYA'NIN YER ALDIĞI PROJELER

-Dizi-
Yılan Hikayesi
Zeybek Ateşi
Düğün Şarkıcısı
Acemi cadı
Hayat Bilgisi

Acemi Cadı'nın şirin Rüya'sı son haliyle şaşkına çevirdi!

-Film-
Tramvay
Amerikalılar Karadenizde

Acemi Cadı'nın şirin Rüya'sı son haliyle şaşkına çevirdi!


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Merve Boluğur
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