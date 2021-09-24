Acemi Cadı'nın şirin Rüya'sı son haliyle şaşkına çevirdi!

Başrollerini Nergis Kumbasar, Şenay Gürler, Merve Boluğur gibi isimlerin paylaştığı Acemi Cadı dizisinde canlandırdığı 'Rüya' karakteriyle hafızalarda yer edinen irem Erkaya'nın son halini görenler şaşıp kalıyor: İşte Erkaya'nın son hali:
İrem Erkaya, 1978 yılında İstanbul'da doğdu. 2001 yılında Akademi İstanbul Tiyatro bölümünü tamamladı. Modern dans eğitimi de bulunan Erkaya, halen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarında görev yapmaktadır.
-Dizi-
Yılan Hikayesi
Zeybek Ateşi
Düğün Şarkıcısı
Acemi cadı
Hayat Bilgisi
-Film-
Tramvay
Amerikalılar Karadenizde
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