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Acemi kayakçıların "röportaj kazaları" gülümsetti

31.12.2021 14:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Acemi kayakçıların "röportaj kazaları" gülümsetti

Türkiye'nin önemli kış ve kayak turizmi merkezlerinden Uludağ'a yılbaşı tatili için gelen bazı tatilciler, kendileriyle röportaj yapıldığı sırada düşerek zor anlar yaşadı.

Yılbaşı tatilini Uludağ'da geçirmek isteyen yerli ve yabancı turistler, Oteller Bölgesi'ndeki pistlerde yoğunluk oluşturuyor.

Pistlerde kayak öğrenmeye çalışan bazı acemiler zaman zaman zorlandı.

AA muhabirine röportaj verirken düşen "acemi" kayakçılar hem güldü hem de çevresindeki gülümsetti.

Tatil için İstanbul'dan Uludağ'a geldiğini ve ilk defa kayak yaptığını anlatan Serap Aksoy, kayak takımlarının geriye doğru kayması sonucu bir süre sonra düştü.

- "Ankara'da vardı da biz mi kaykay yapmadık"

Amca çocukları olan ve Uludağ'a Ankara'dan gelen Mustafa ve Yılmaz Karabulut da kayak öğrenmeye çalışırken güçlük çekti.

Birbirine sarılarak ayakta durabilen kuzenler bir süre sonra düştü.

"Eğitim alıyor musunuz?" sorusunu yanıtlayan Yılmaz Karabulut, "İbo diyor ya 'Urfa'da Oxford vardı da biz mi okumadık' diye, bizimki de o hesap. Eğitim veriyorlar da biz paraya kıyamıyoruz, o yüzden almıyoruz. Pazar gününe kadar buradayız, ilk defa geldik, çok güzel bulduk, beklediğimizden daha iyiydi." diye konuştu.

Mustafa Karabulut ise "Çok harika bir hava ama bilenler için çok güzelmiş, bilmeyen için böyle. Ankara'da vardı da biz mi kaykay yapmadık." dedi.

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