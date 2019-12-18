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Acer’dan yeni dizüstü bilgisayar: ConceptD 7

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TEKNOLOJİ  | Son Güncelleme

Acer, ConceptD markalı dizüstülerinden ConceptD 7 modelini piyasaya sundu. ConceptD 7 dizüstü bilgisayarlar, 9. nesil Intel Core i7 işlemci ve NVIDIA RTX 2060 serisi grafik kartları ile geliyor.

Acer’dan yeni dizüstü bilgisayar: ConceptD 7

Cihaz, alüminyum kasaya sahip. Good Design Ödülü’ne layık görülen ve 17,9 mm inceliğinde ve 2,1 kg ağırlığında olan dizüstü, çeşitlili bağlantı noktaları da sunuyor. Yeni modelin ekran-gövde oranıysa yüzde 81.

EKRAN

Cihaz, PANTONE onaylı 15,6 inç UHD (3840 x 2160) 4K IPS ekrana sahip. Adobe RGB renk gamının yüzde 100’ünü kapsayan ekran, Delta E < 2 seviyesinde renk doğruluğu sunuyor.

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DONANIM

Yeni dizüstü, hem 3D hem de 2D tasarımlar üzerinde çalışan profesyonellerin video düzenlerken daha hızlı olmasına imkan tanıyor. NVIDIA RTX ile beraber gelen cihaz, grafik kartından yüksek performans talep eden görevleri hızlı yapmayı mümkün kılıyor. Yeni dizüstüler, 40 db’nin altında ses seviyesine ve 4. nesil Aeroblade 3D fana sahip.

Acer ConceptD 7, 15.999 TL’lik fiyatla satışla sunuldu.

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Anahtar Kelimeler:
Acer acer conceptD7 dizüstü pc

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