Acı Hayat'ın Nermin'i Selin Demiratar, Hadise'nin paylaşımıyla ortaya çıktı! İşte son hali

1999 yılı Miss Globe Türkiye birincisi ve dünya üçüncüsü olan Selin Demiratar, kadrosunda Mehmet Akif Alakurt, Oktay Kaynarca, Serenay Sarıkaya gibi isimlerin yer aldığı Adanalı'daki İdil rolüyle hafızalara kazınmıştı. Daha sonra Kenan İmirzalıoğlu'yla da Acı Hayat dizisinde rol alan güzel isim gözlerden uzak bir hayat sürüyor.

OYUNCULUĞU BIRAKTI

Evlendikten sonra magazin dünyasından uzaklaşan oyuncu, yıllar sonra şarkıcı Hadise'nin paylaşımıyla gündem oldu.

Hadise, yakın arkadaşı Seda Bakan'la birlikte Selin Demiratar'a sürpriz bir doğum günü yaptı. Oyuncunun son hali ise kısa sürede sosyal medyaya damga vurdu.



Oyunculuğu bırakan güzel ismin son haline "Hiç değişmemiş", "Hep güzel", "Ne güzel kadınsın" yorumları geldi.



