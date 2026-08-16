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Aybüke Pusat "Bu yazı çok sevdim" notuyla paylaştı

“En Mutlu Günümde” filminin hem yapımcısı hem de başrol oyuncusu olan Aybüke Pusat çekimlerini bitirir bitirmez soluğu tatilde aldı. Güzel oyuncudan peş peşe pozlar geldi.

Aybüke Pusat "Bu yazı çok sevdim" notuyla paylaştı

Halef dizisinden ayrılan Aybüke Pusat “En Mutlu Günümde” filminin hem yapımcısı hem de başrol oyuncusu olarak kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Geçtiğimiz günlerde çekimlere tamamlayan Pusat daha sonra soluğu tatilde aldı.

"Bu yazı çok sevdim" notuyla tatilden karelerini peş peşe paylaşan Aybüke Pusat'ın bikinili yaz pozlarına beğeni yağdı.

Aybüke Pusat "Bu yazı çok sevdim" notuyla paylaştı 1

Aybüke Pusat bir süredir hem kariyeri hem de özel hayatıyla konuşulan bir isim. Oyuncu boykot çağrısı yaptığı için Teşkilat dizisinden kovulmuştu. Güzel isim daha sonra Halef dizisine girdi ancak burada da sette sorunlar yaşadığı iddiaları gündeme gelmişti.
Aybüke Pusat "Bu yazı çok sevdim" notuyla paylaştı 2

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Anahtar Kelimeler:
Aybüke Pusat
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