Acı Tatlı Ekşi filmi konusu ve oyuncuları! Acı Tatlı Ekşi filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Star TV yayın akışı

Acı Tatlı Ekşi konusu ve oyuncuları sinema severler tarafından araştırılıyor. Bu akşam saat 20.00'de Star TV'de ekrana gelecek olan Acı Tatlı Ekşi filmi merakla bekleniyor. Romantik tarzı ile dikkat çeken filmin yönetmenliğini Andaç Haznedaroğlu yapıyor. İşte Acı Tatlı Ekşi filmi ile ilgili detaylar...
Birlikte büyüyen Murat ve Duygu çocukluklarından beri birbirlerine aşıktır. Murat yıllardır Duygu ile kavuşmanın hayalini kurar. Üniversiteden mezun olurken Duygu’ya evlenmek teklifi eder; fakat beklemediği bir cevapla karşılaşır. Duygu kendini evlenmek için hazır hissetmemektedir, gerçekleştirmek istediği hayalleri vardır. İki aşık bir anlaşma yapar; eğer beş yıl sonra ikisi de bekarsa evleneceklerdir. Yeniden birleşmek üzere ayrılan Murat ve Duygu için hayatın başka planları vardır.
Özge Özpirinçci
Buğra Gülsoy
Yusuf Akgün
Füsun Demirel
Osman Alkaş
Gözde Türkpençe
Rahmi Dilligil
07:00 Ada Masalı
08:00 Dr Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:00 Çöp Adam
11:00 Lezzet Rotası
12:00 Vahe ile Tatildeki Mutluluk
14:00 Yalı Çapkını
16:15 Ömer
19:00 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Acı Tatlı Ekşi
22:30 Gora
01:00 Acı Tatlı Ekşi
03:00 Gora
05:00 Hayat Bazen Tatlıdır