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Acı Tatlı Ekşi filmi konusu ve oyuncuları! Acı Tatlı Ekşi filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Star TV yayın akışı

27.08.2023 18:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Acı Tatlı Ekşi filmi ile ilgili araştırmalar filmin Star TV yayın akışı listesinde yer almasıyla birlikte hız kazandı. Özge Özpirinçci ve Buğra Gülsoy'un başrolü paylaştığı filmin senaryosu Buğra Gülsoy'a ait. Filmin konusu ve oyuncuları merak edildi. Peki, Acı Tatlı Ekşi filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Star TV yayın akışı

Acı Tatlı Ekşi konusu ve oyuncuları sinema severler tarafından araştırılıyor. Bu akşam saat 20.00'de Star TV'de ekrana gelecek olan Acı Tatlı Ekşi filmi merakla bekleniyor. Romantik tarzı ile dikkat çeken filmin yönetmenliğini Andaç Haznedaroğlu yapıyor. İşte Acı Tatlı Ekşi filmi ile ilgili detaylar...

ACI TATLI EKŞİ FİLMİ KONUSU

Birlikte büyüyen Murat ve Duygu çocukluklarından beri birbirlerine aşıktır. Murat yıllardır Duygu ile kavuşmanın hayalini kurar. Üniversiteden mezun olurken Duygu’ya evlenmek teklifi eder; fakat beklemediği bir cevapla karşılaşır. Duygu kendini evlenmek için hazır hissetmemektedir, gerçekleştirmek istediği hayalleri vardır. İki aşık bir anlaşma yapar; eğer beş yıl sonra ikisi de bekarsa evleneceklerdir. Yeniden birleşmek üzere ayrılan Murat ve Duygu için hayatın başka planları vardır.

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ACI TATLI EKŞİ FİLMİ OYUNCULARI

Özge Özpirinçci
Buğra Gülsoy
Yusuf Akgün
Füsun Demirel
Osman Alkaş
Gözde Türkpençe
Rahmi Dilligil

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STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Ada Masalı

08:00 Dr Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:00 Çöp Adam

11:00 Lezzet Rotası

12:00 Vahe ile Tatildeki Mutluluk

14:00 Yalı Çapkını

16:15 Ömer

19:00 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Acı Tatlı Ekşi

22:30 Gora

01:00 Acı Tatlı Ekşi

03:00 Gora

05:00 Hayat Bazen Tatlıdır

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