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Açık Alan Hokey Kadınlar Avrupa Kulüp Şampiyonası C3

11.06.2022 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ev sahibi Alanya Yıldızları, Galler temsilcisi Gwent'i 2-1 yenerek üst gruba yükseldi

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Açık Alan Hokey Kadınlar Avrupa Kulüp Şampiyonası C3'te Alanya Yıldızları ekibi, Galler temsilcisi Gwent'i 2-1 mağlup ederek üst lige çıktı.

Türkiye, Lüksemburg, Galler ve Cebelitarık'tan takımların yer aldığı şampiyona, final maçlarıyla sona erdi.

Avsallar Olimpik Hokey Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen organizasyonun son gününde, A ve B gruplarında ilk ikiye giren takımlar çapraz eşleme sonucu karşı karşıya geldi.

Galler temsilcisi Gwent ile karşılaşan Alanya Yıldızları, maçı 2-1 kazandı. Şampiyonada bir diğer Galler ekibi Swansea de Lüksemburg takımı Luxembourg'u 18-0 yendi.

Karşılaşmaların ardından şampiyonanın bir üst ligine yükselen Alanya Yıldızları ve Swansea'ye, düzenlenen törenle kupaları verildi.

Törenin ardından Alanya Yıldızları Hokey Kulübü Başkanı Mahir Oktay, gazetecilere yaptığı açıklamada, ev sahipliğini üstlendikleri turnuvada ellerinden gelen mücadeleyi göstererek şampiyon olduklarını söyledi. Büyük bir gurur yaşadıklarını anlatan Oktay, "Kupayı, başarıyı, Türkiye'mize ve Alanya'mıza armağan ediyoruz. İnşallah daha büyük organizasyonlarda daha iyi şeyler yaparız." ifadelerini kullandı.

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