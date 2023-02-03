MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. 'Açık alanda sevişmek istiyorum' diyen Beyonce dekoltesiyle takipçilerini mest etti

'Açık alanda sevişmek istiyorum' diyen Beyonce dekoltesiyle takipçilerini mest etti

02.02.2023 14:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dubai'de lüks bir otel açılışında verdiği konserden saat başı 24 milyon dolar kazanan Beyonce, Renaissance albümünden cesur bir kareyi paylaştı. Beyonce'in iddialı pozuna dünyanın dört bir yanından beğeni yağdı.

'Açık alanda sevişmek istiyorum' diyen Beyonce dekoltesiyle takipçilerini mest etti

41 yaşındaki Beyonce, Instagram hesabından paylaştığı pırlanta kostümüyle beğeni topladı. Her yerini taşlarla bezeyen Beyonce, gümüş atıyla poz verdi.

Beyonce pırlanta kostümüyle yürek hoplattı! Göğüs uçlarını bakın nasıl örttü

Aksesuar olarak yine gümüş tonlarında bir şapka tercih eden Teksaslı yıldız, göğüs ucunu da taşlarla kapladı. Beyonce'a 24 saat dolmadan 7 milyondan fazla beğeni geldi.

Cinsel ilişki itirafıyla da şaşırtan Beyonce, halka açık alanlarda sevişmekten keyif aldığını anlatmıştı.

Beyonce pırlanta kostümüyle yürek hoplattı! Göğüs uçlarını bakın nasıl örttü

''Çoğu insana garip geldiğinin farkındayım'' diyen Beyonce, Paris'teki Louvre Müzesi'nde cinsel ilişkiye girme hayali olduğunu söyledi.

Beyonce pırlanta kostümüyle yürek hoplattı! Göğüs uçlarını bakın nasıl örttü

Beyonce, 2008 yılından beri Jay-Z ile evli. Blue, Rumi ve Sir adında üç çocuğu bulunan Beyonce, hayatına dair kareleri sık sık sosyal medyada takipçileriyle paylaşıyor.

Beyonce pırlanta kostümüyle yürek hoplattı! Göğüs uçlarını bakın nasıl örttü


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Rezil oldu! Defileye geç kalınca...Rezil oldu! Defileye geç kalınca...
Yarı çıplak uzanıp fotoğrafını paylaştıYarı çıplak uzanıp fotoğrafını paylaştı
ABD'de Türk çift gözaltına alındı! 'Kefaleti ödeyecek bile parası yok'ABD'de Türk çift gözaltına alındı! 'Kefaleti ödeyecek bile parası yok'
Anahtar Kelimeler:
beyonce yaşında

En Çok Okunan Haberler

İkinci el konut projesi geliyor! 0,99'a kredi ve 180 ay vade

İkinci el konut projesi geliyor! 0,99'a kredi ve 180 ay vade

''Adana Demirspor Fenerbahçe maçında şike yapıldı'' dedi

''Adana Demirspor Fenerbahçe maçında şike yapıldı'' dedi

Merakla bekleniyordu! Komisyondan geçti

Merakla bekleniyordu! Komisyondan geçti

'Açık alanda sevişmek istiyorum' demişti! Her yerden dekolte...

'Açık alanda sevişmek istiyorum' demişti! Her yerden dekolte...

Kulisler hareketlendi! İki parti Cumhur İttifakı'na mı katılıyor?

Kulisler hareketlendi! İki parti Cumhur İttifakı'na mı katılıyor?

Cezaevinde liste yaptı, çıkar çıkmaz 'intikam' planını devreye soktu!

Cezaevinde liste yaptı, çıkar çıkmaz 'intikam' planını devreye soktu!

İlginizi Çekebilir

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.