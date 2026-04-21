Ajdar'ı kızdırdılar! Resmen sinir krizi geçirdi

Adını ilk olarak 2003 yılında yayınlanan Popstar yarışması ile duyuran Ajdar, çılgın şarkıları ve zaman zaman da istediği sahne ücretleriyle gündeme geliyor.

Popstar Ajdar uzun süredir gözlerden uzaktaydı. Son olarak Hayrettin Ajdar'ı programı Kaos Show'a davet etmek istemiş ancak başarılı olamamıştı. Ajdar programa çıkmak için iddialara göre 50 milyon Euro istemişti.

Çikita Muz şarkısıyla tanınan Ajdar son olarak AVM'de görüntülendi. Alışveriş merkezinde kendisine “Starım” diye seslenip fotoğraf çektirmek isteyen gençleri gören Ajdar, bir anda sinirlerine hakim olamadı.

Yaşanan kısa süreli gerilim sırasında hayranlarına “Yönetime gidin!” diye bağırdığı görülen Ajdar, ardından arkasını dönerek hızla ortamdan uzaklaştı.