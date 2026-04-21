Fatih Ürek'in mirası ortaya çıkmıştı! Kardeşlere bölüştürüldü

Fatih Ürek'in ölümünün ardından mal varlığı gündeme geliyordu. Serveti ortaya çıkan Fatih Ürek'in mallarının kime kaldığı merak ediliyordu.

Fatih Ürek'in mal varlığında şunlar yer alıyordu: Bodrum Yokuşbaşı'nda 800 metrekare büyüklüğünde bir malikane, (değeri yaklaşık 170 milyon TL), Ataşehir'de 5 tane daire, Bankada bir miktar nakit para, 6 milyon TL değerinde araba, Pırlanta ve mücevherleri...

FATİH ÜREK'İN MİRASI KİME KALDI?

Fatih Ürek'in mirasının ne olacağı merak edilirken gazeteci Seyhan Erdağ bu konuda bildiklerini aktardı. Star TV'de yayınlanan Nur Viral'le Sen İstersen programına katılan Erdağ; Ürek’in mirasının hukuki süreçlerin ardından kardeşleri arasında paylaştırıldığını açıkladı.

Buna göre, merhum sanatçının mirası kız kardeşleri Sevli Ürek ve Nurgül Fırat arasında bölüşüldü.

Öte yandan Ürek’in Ataşehir ve Bodrum’daki taşınmazları ile aracının satışına ilişkin henüz net bir adım atılmadığı, bürokratik işlemlerin devam ettiği belirtildi.

VASİYETİ DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Fatih Ürek, hayattayken yaptığı bir açıklamada en büyük arzusunun kendi adına bir okul yaptırmak olduğunu dile getirmişti. Vasiyetini zaman zaman güncellediğini ifade eden sanatçı, bir vakıf kurarak eğitime katkı sağlamak istediğini söylemişti.