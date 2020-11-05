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Açık Hava Müzesi Beypazarı’na yeni logo

ANKARA HABERLERİ  | 05.11.2020 15:44 | Son Güncelleme

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne girmesiyle birlikte ilçenin kurumsal kimliğini farklı ve daha ileri bir boyuta taşımak adına kolları sıvayan Beypazarı Belediyesi, oluşturulan yeni logoyu Kasım ayı Beypazarı Belediyesi Meclis toplantısında tüm meclis üyelerinin katılımlarıyla görüşülerek oy birliği ile kabul etti.Beypazarı Belediyesi tarafından sivil toplum kuruluşları ile Ankara Üniversitesi öğrencileri ve ilçedeki lise öğrencilerinin görüş ve düşüncelerinin alınmasıyla birlikte yapılmış olan çeşitli kamuoyu araştırmalarında öne çıkan 200’ü aşkın yeni logo önerisi ilk etapta 40 adede, ardından da 3’e düşürülerek Beypazarı Belediyesi Meclis üyelerinin görüşü ve onayı alınarak kabul edildi.Hazırlanacak yeni dijital yazılı ve görsel tasarımlarda yeni logonun kullanacağını belirten Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, "Kurumsal kimlik çalışması oluşturma sürecine katkılarından dolayı Ankara Üniversitesi’ne, sivil toplum kuruluşlarına, değerli öğrencilerimize ve Belediye Meclis üyelerimize teşekkür eder, hayırlı olmasını dilerim" dedi.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne girmesiyle birlikte ilçenin kurumsal kimliğini farklı ve daha ileri bir boyuta taşımak adına kolları sıvayan Beypazarı Belediyesi, oluşturulan yeni logoyu Kasım ayı Beypazarı Belediyesi Meclis toplantısında tüm meclis üyelerinin katılımlarıyla görüşülerek oy birliği ile kabul etti.
Beypazarı Belediyesi tarafından sivil toplum kuruluşları ile Ankara Üniversitesi öğrencileri ve ilçedeki lise öğrencilerinin görüş ve düşüncelerinin alınmasıyla birlikte yapılmış olan çeşitli kamuoyu araştırmalarında öne çıkan 200’ü aşkın yeni logo önerisi ilk etapta 40 adede, ardından da 3’e düşürülerek Beypazarı Belediyesi Meclis üyelerinin görüşü ve onayı alınarak kabul edildi.
Hazırlanacak yeni dijital yazılı ve görsel tasarımlarda yeni logonun kullanacağını belirten Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, "Kurumsal kimlik çalışması oluşturma sürecine katkılarından dolayı Ankara Üniversitesi’ne, sivil toplum kuruluşlarına, değerli öğrencilerimize ve Belediye Meclis üyelerimize teşekkür eder, hayırlı olmasını dilerim" dedi.

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Bankalar Eczanesi
Cankaya
Belit Eczanesi
Cankaya
Deniz Kuzudişli Eczanesi
Cankaya
Şevval Eczanesi
Cankaya
Uğur Eczanesi
Cankaya
Zehra Eczanesi
Cankaya
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