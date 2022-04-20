"Açık Hava Müzesi Edirne" kitabıyla kentin kültürel değerleri çocuklara anlatılacak

EDİRNE (AA) - Edirne'nin kültürel değerlerini çocuklara anlatmak amacıyla tiyatrocu yazar Özgür Özgülgün tarafından yazılan "Açık Hava Müzesi Edirne" kitabı düzenlenen etkinlikle çocuklara tanıtıldı.

Valilik öncülüğünde hazırlanan kitap, Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında Edirne Müzesi bahçesindeki Çocuk Atölyesi'nde çocuklarla buluşturuldu.

Edirne Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfı iş birliğinde gerçekleşen etkinlikte, Özgülgün çocuklara kitap hakkında bilgi verip kentin kültürel değerlerini tanıttı.

"Bilge kaşifler" Cahide ve Kemal kahramanlarının gözünden hikaye diliyle Edirne'nin anlatıldığı 80 sayfalık kitapla verilen ek kitapçıkla da çocuklara okuma etkinliği, deyim çalışması, bulmaca, hikaye doldurma gibi bölümler sunuluyor.

- "Kültürel mirası geleceğe taşıyoruz"

Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, AA muhabirine, kentin kültürel mirasının tanıtılması ve geleceğe taşınması için önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Çocuklara Edirne'yi anlatmak ve tanıtmak için farklı faaliyetler yaptıklarını aktaran Soytürk, "Çocuklarımız yaşadıkları şehri bilmeli, şehrin sahip olduğu kültürel değerleri tanıması ve koruması gerekiyor. Bunun için de önce bu değerleri tanıması gerekiyor." dedi.

Soytürk, Edirne Valisi Ekrem Canalp himayelerinde hazırlanan "Açık Hava Müzesi Edirne" kitabının çocuklarla buluşturulduğunu dile getirdi.

"Bizim geçmişimiz geleceği inşa etmede en büyük güç olacaktır" sloganıyla hareket ettiklerini belirten Soytürk, şunları kaydetti:

"Yazarımız Özgür Özgülgün, çocuklara Edirne'nin kültürel mirasını güzel bir etkinlikle anlatıyor. Drama ve tiyatro yöntemiyle çocuklara kitabı sunuyor. Keyifli bir program oluyor. Edirne'nin tüm kültürel değerlerini bir araya getirip çocuklarımıza anlatıyoruz. Çocuklar yaşadıkları kadim şehir Edirne'nin sahip olduğu medeniyet değerlerine sahip çıkacaklar ve geleceğe taşıyacaklar. Tıpkı bizim gibi onlarda daha sonra ki kuşaklara bırakacaklar."

Soytürk, kitabın öğrencilere ücretsiz dağıtılacağını kaydetti.

