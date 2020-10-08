YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. Açık havada eğitime başlayan öğrencilerin ilk dersi Azerbaycan

Açık havada eğitime başlayan öğrencilerin ilk dersi Azerbaycan

SAKARYA HABERLERİ  | 08.10.2020 16:12 | Son Güncelleme

Sakarya'da eğitim çalışmalarını destekleyici etkinlikleri okulun bahçesine taşınan ortaokul öğrencileri, ilk derslerinde Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmaları ele aldı

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, eğitim çalışmalarını destekleyici etkinliklerin okulun bahçesine taşındığı ortaokulda öğrenciler, ilk derslerinde Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırması konusunu işledi.

Konuklu Ortaokulu 8. sınıf öğrencileri, bahçedeki sıralara gitmeden önce ellerini dezenfekte etti.

Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla süslenen bahçede eğitim alan öğrencilerin ilk dersi Azerbaycan oldu. Sınıf öğretmenleri, çocukları Azerbaycan ile ilgili bilgilendirdi.

Derse katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü Soner Yılmaz, eğitimleri açık alanda gerçekleştirmenin öğrencilerin motivasyonunu artırdığını ve derslerin daha verimli geçtiğini söyledi.

Yılmaz, genelgeler uyarınca maske, mesafe ve hijyen kurallarının bahçedeki açık hava sınıfında da aynı şekilde uygulandığını vurguladı.

Okul Müdürü Selman Kozan da eğitimlerin güzel geçtiğini belirterek, "Çocukları çok özlemişiz, onlar da bizi çok özlemiş. Çocuklar açısından daha iyi olacağını düşünerek derslerimizi dışarıda işleme kararı aldık. Havalar güzelken pandemi sürecinde çocukları içeride tutmanın da mantıklı olmadığını düşünüyoruz. Dışarıda sosyal mesafeye daha da dikkat etme imkanımız oluyor." ifadelerini kullandı.

- "Çocuklar bilinçli olsunlar diye bu konuları anlatıyoruz"

Öğretmen Cengiz Baykara ise ilk dersin Azerbaycan olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Kardeşlerimiz şu anda Karabağ'da mücadele veriyor. Ermenistan'a karşı öz topraklarını korumaya çalışıyorlar. Biz de çocuklar bilinçli ve farkında olsunlar diye bu konuları anlatıyoruz. Onları bilgilendiriyoruz, kardeşlerini tanımalarını istiyoruz. Yapılan zulmün farkında olmalarını ve bu konuyla ilgili neler yapabilirler, onları aktarmaya gayret ediyoruz."

Öğrencilerden Tarık Yahşi, bahçede ders yapmanın çok verimli olduğunu dile getirerek, "Maskemizi takıyoruz, mesafemizi koruyoruz, dezenfektan kullanıyoruz. Bugün ilk dersimizin konusu Azerbaycan ile Ermenistan arasında devam eden çatışma. Öğretmenlerimiz bizleri bu konuda bilgilendirdi." diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Tiktok kullanıcısı paylaştı! Bu yöntem işinizi çok kolaylaştıracak Tiktok kullanıcısı paylaştı! Bu yöntem işinizi çok kolaylaştıracak
Aç kalan köpekler bir anda saldırdı!Aç kalan köpekler bir anda saldırdı!
En Çok Okunan Yerel Haberler

Sakarya Namaz Vakitleri 8 Ekim Perşembe

İmsak
05:31
Sabah
06:55
Öğle
12:51
İkindi
16:02
Akşam
18:37
Yatsı
19:55

Sakarya Nöbetçi Eczaneler 8 Ekim Perşembe

Ada Eczanesi
Adapazari
Güney Eczanesi
Adapazari
İlim Eczanesi
Yenikent
Aile Eczanesi
Akyazi
Başar Eczanesi
Arifiye
Hilal Eczanesi
Erenler
Zeynep Eczanesi
Ferizli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Sakarya'da otobüste 21 düzensiz göçmen yakalandı
Sakarya'da otobüste 21 düzensiz göçmen yakalandı
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Sakarya'da aranan 5 hükümlü ile 10 şüpheli uygulamada yakalandı
Sakarya'da aranan 5 hükümlü ile 10 şüpheli uygulamada yakalandı
Sakarya’da bulunan bir işletmede çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu
Sakarya’da bulunan bir işletmede çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu
Başkan Babaoğlu, Alparslan Türkeş Parkı’nın çalışmalarının başladığını duyurdu
Başkan Babaoğlu, Alparslan Türkeş Parkı’nın çalışmalarının başladığını duyurdu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.